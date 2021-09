https://cz.sputniknews.com/20210918/pocet-nakazenych-covidem-v-cesku-poprve-po-trech-dnech-klesl-pod-500-15870264.html

Počet nakažených covidem v Česku poprvé po třech dnech klesl pod 500

Počet nakažených covidem v Česku poprvé po třech dnech klesl pod 500

V pátek testy v Česku potvrdily 442 nových případů onemocnění covid-19. Za poslední týden připadá v Česku 28 nově odhalených případů nákazy na 100 000... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T10:31+0200

2021-09-18T10:31+0200

2021-09-18T10:31+0200

česko

česká republika

údaje

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1217/38/12173866_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_0abeb14532dcea28526fa2a2a0704e54.jpg

Aktuálně je hospitalizováno s covidem podle posledních údajů 171 lidí, za včera tak přibylo 13 lidí. Číslo R je na hodnotě 1,13. Nejvíce nakažených je nyní na Opavsku, Karlovarsku či Vsetínsku.Za včerejší den laboratoře provedly 27 860 PCR testů a 87 420 antigenních testů. Co se týká očkování, v pátek dostalo vakcínu 13 738 lidí, pro 9 308 z nich to byla už druhá dávka.Od začátku vakcinace bylo v Česku očkováno 11 708 897 lidí, asi půlka z nich má očkování již dokončené.Od začátku epidemie onemocnění covid-19 loni v březnu se novým typem koronaviru v Česku prokazatelně nakazilo přes 1 685 878 milionu lidí, z nichž 30 429 zemřelo.Návrat z dovolenéNa základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy.V pátek ministerstvo zdravotnictví informovalo, že neočkovaným se od pondělí ztíží návrat do České republiky z Lotyšska, Rumunska a San Marina, na mapě cestovatele se přesunou z oranžové kategorie do červené. Jednodušší naopak bude návrat z Islandu, Portugalska a Baleárských ostrovů.Uznávání protilátek proti covidu-19 jako možnosti prokázání bezinfekčnostiV pátek poslanci projednali mimo jiné také uznávání protilátek proti covidu-19 jako možnosti prokázání bezinfekčnosti. K žádnému závěru v této věci se nakonec poslanci v pátek v čase, který pro debatu o protilátkách vyhradili, nedostali.Uznávání protilátek žádá celá opozice a podporují to i premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček. Ministerstvo zdravotnictví je ale zatím proti.Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková poslancům například řekla, že protilátky se nerovnají imunita. Ministerstvo zdravotnictví také argumentuje tím, že dosud nebyla stanovena hodnota hladiny protilátek, která by proti nákaze covidem-19 stačila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210918/na-vsetinsku-muz-vstoupil-primo-pod-kola-autobusu-tragicky-stret-neprezil-15869860.html

https://cz.sputniknews.com/20210917/dnes-je-bezpecnejsi-zabijet-lidi-nez-psat-svoje-nazory-na-internetu-lide-ke-stavu-ceske-justice-15868568.html

Co®️ona💀 Současné zdravotnictví a veřejná hygiena se dá klidně a bez ostychu historicky nazývat "pozdní kapitalistický středověk" kde místo cholery a moru tentokrát zařádila corona. Ten největší trapas při tom je, že ve středověku vládla debilní církev a neměli vůbec ponětí co jsou to viry a bakterie. A dnes to už ale vědí, ale ta debilní židovláda radši dělá ubohou propagandu a reklamu o rouškách a vakcinaci a dělají velké kšefty . 😷🤧🤕😫🤮💀 128

❌➗➖➕ Dnes se dá už zodpovědně říci, že vláda a ten zlodějský povinný "zdravotní systém", který hlavně živí zbytečné zdravotní pojišťovny a jejich úředníky.. úplně selhal a je na h.vno ! Občanům by se zdravotně vyplatilo radši jezdit do Číny, kdyby to nebylo tak daleko. Historicky to půjde do dějin jako směšný masový neúspěšný pokus zavést jakési syntetické genetické protiopatření, když lidem do těla píchali "tajemné vakcíny", které z patentních a konkurenčních důvodů ani lidem nechtěli prozrazovat, co jim to v těle přesně dělá a přesně to vědecky vysvětlit. Na YouTubu existují dobré české vědecké přednášky pro študáky, jak přesně metabolicky fungují vitamíny, nebo dýchání kyslíku, kde si člověk může zhruba udělat představu co se v těle molekulárně a atomárně děje, a že o nějaké lidské genetice prakticky ještě vůbec nic neví !! 😷🤧🤕😫🤮💀 42

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, údaje, koronavirus