Rozešli se, ale zůstali dobří přátelé. Zagorová a Vágner prozradili v nové knize detaily vztahu

Slavná zpěvačka Hana Zagorová se už dlouho přátelí se skladatelem a hudebním producentem Karlem Vágnerem. Nebylo to tak ale vždy. Měli spolu krátký milostný... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

O tom, co pro ně znamenal jejich vztah, oba promluvili v knize Naprosto nezbytná Hana Zagorová.V sedmdesátých letech zpěvačka Hana Zagorová začala hostovat v koncertním programu Evy Pilarové, kde účinkoval také Karel Vágner, který byl navíc jejím milencem.Jejich vztah však netrval dlouho a to vinou Zagorové. Zagorová se rozhodla pro založení vlastní kapely, do které přetáhla také Vágnera, který ve zpěvačce uviděl velký talent. „Věděl jsem, že musím od Evy odejít,“ uvedl navíc Vágner.Přiznal se, že Hanu považuje za dárek od Boha, navíc se mu líbila i jako člověk.Vágner si podle všeho svým odchodem zachránil život. Po jeho odchodu ze souboru Evy Pilarové hudebníci odjeli koncertovat na Kubu, došlo však k tragédii. A právě takto začal jejich románek.Pilarová jeho krok považovala za zradu a nikdy Vágnerovi neodpustila. Od té doby v rozhovorech říkala, že neví, kdo to je, že toho pána nezná.Sam Vágner se přiznává, že s ním Pilarová už nikdy nepromluvila, a on netuší proč. Tvrdí, že jí nikdy nechtěl ublížit.Román Zagorové a Vágnera trval dva roky. Rozešli se jako přátelé, kterými zůstali až dodnes. Další milenecký vztah však nepřipadal v úvahu.Vztah hodně znamenal i pro samotnou Zagorovou. „Řekli jsme si s Karlem, že tak, jak se nám spolu úžasně pracuje, cítíme oba stejné mantinely, tak v soukromí bychom se zabili. Nešlo by to. Neznamená to, že když spolu dva lidé umějí žít, že spolu budou umět i pracovat. A naopak. Ale chtěla bych podotknout, že to krátké, co jsme spolu vztahově prožili, bylo pro oba moc krásné a užili jsme si to,“ vysvětlila.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

