Stát v rukou občanů, nikoliv naopak. Hnutí Švýcarská demokracie o změně ústavy a průmyslu ČR

Základním bodem Vaší strany je zavedení přímé demokracie pomocí referend. Nehrozilo by, že je to časově a zdrojově náročný proces, občané budou pak hlasovat téměř každý den? V čem jsou podle Vás plusy tohoto politického uspořádání?Ing. Tomáš Raždík: Ano, časově i zdrojově to bude náročný proces, stejně jako je udržování domácnosti, domu, zahrady nebo auta. Přínosy však zdaleka převáží náklady. Každý den se hlasovat zcela jistě nebude, protože nelze za den nasbírat 50 000 podpisů s cílem vetovat zákon, nebo 100 000 podpisů s cílem změnit ústavu. Švýcaři hlasují 2x až 4x do roka. Lidé tráví každý měsíc hodiny času čtením článků a diskusemi o tom, co je u nás špatně, aniž by to cokoli změnilo. Tento ztracený čas začneme využívat k tomu, že budeme věci přímo měnit k lepšímu. Plusy přímého rozhodovaní jsou mnohočetné. V zásadě to znamená mít věci pod kontrolou. Moci zrušit záměr vlády nakoupit předražené Gripeny (švýcarské referendum 2014), začít chránit svůj realitní trh proti spekulantům (Weberův zákon, referendum 2012) nebo chránit to, co považujete za tradiční (zákaz výstavby minaretů, referendum 2009).To nejdůležitější a základ přímé demokracie se však skrývá zcela jinde. Skrývá se v tom, kdo určuje pravidla. Zákon čísla jedna, kterým je definován celý stát, práva lidu i povinnosti politiků – ústavu – ve Švýcarsku schvaluje přímo lid (stejně tak i její změny). Důležité mezinárodní smlouvy musí být vždy předloženy občanům ke schválení v referendu. Pokud se politikům něco nepovede, mají Švýcaři opravný prostředek – mohou v referendum zrušit rozhodnutí parlamentu, mohou vetovat zákon. Díky tomu nepotřebují ústavní soud. Dodržování ústavy stejně jako přiměřenost jednání politiků regulují občané sami tím, že mohou zrušit zákon. U nás si politici ústavu napsali a schválili sami, členové ústavního soudu jsou pak dosazováni politiky samotnými. Stát v rukou občanů, ne občané v rukou státu. Tak lze definovat Švýcarsko a tomu odpovídají i jeho výsledky. My zůstáváme občany v rukou státu.Hnutí navrhuje nastavení hluboké decentralizace států pomocí místních samospráv. Nemohlo by to pak znamenat ohrožení integrity státu jako celku?Československo se při svém vzniku skládalo ze šesti různých jazykových a ekonomických oblastí. Naši předkové však bohužel uspořádali stát jako centralizovaný, s minimální možností sebeurčení menšin. Švýcaři se vydali přesně opačnou cestou. Při vzniku moderního Švýcarska v roce 1848 se rozhodli po vzoru USA uspořádat stát jako federaci s velkým respektem k menšinám. Cílem nebyl národní stát, ale společná obrana a prosperita. Tento systém pak udržel Švýcary pohromadě v době, kdy u nás sudetští Němci vítali Wehrmacht a Slováci vyhlásili nezávislost. Ačkoli mělo Švýcarsko o zhruba deset milionů obyvatel méně než Československo, dokázalo se ubránit ve dvou světových válkách. Dnes navíc hluboká decentralizace chrání Švýcarsko před neefektivním centrálním plánováním a systémovou korupcí.Ve vašem programu prosazujete transformaci současného subdodavatelského systému hospodářství na práci s vysokou přidanou hodnotou s vlastními koncovými výrobky. V jakém oboru by se podle Vás Česká republika mohla znovu, nebo nově, stát špičkou a proč?Československo bylo průmyslovým srdcem Rakouska-Uherska. Ten byl soustředěn hlavně v Sudetech. Baťa byl nadnárodním podnikem v době, kdy svět ještě výraz nadnárodní podnik ani nepoužíval. Za minulého režimu jsme vyráběli vše, od jehel po letecké proudové motory. I dnes v mnoha oblastech vedeme, jako například ve výrobě elektronových mikroskopů (třetina světové produkce). Jsme jedním z největších světových producentů automobilových součástek, od toho není daleko vyrábět i složitější celky. Daří se nám i v nových oborech. Výrobce antivirových programů, společnost AVAST, je jednou z největších na světě. Čili odpovědí je průmysl. Dnes navíc máme prostor v mnoha dalších oborech od výpočetní techniky, výroby léčiv, rafinování kovů (v roce 2012 rafinovalo Švýcarsko zhruba 70 % světové produkce zlata) pro finanční sektor. V současné době kůrovcové krize jsme se stali největším exportérem surového dřeva v EU. Exportovat surové dřevo je přesný opak průmyslové výroby s přidanou hodnotou.V čem členství v EU zamezuje potravinové soběstačnosti ČR? Jak plánujete podpořit soběstačnost v základních potravinách?V rámci členství v EU jsme otevřeni takzvanému jednotnému trhu EU. Po celé EU musí být zajištěn volný obchod s potravinami. Funguje neviditelná ruka trhu. Kdo má nižší ceny, na volném trhu vyhrává. Švýcarský zemědělec s průměrným švýcarským platem okolo 150 000 korun a tomu odpovídajícími životními náklady, tak logicky nemůže konkurovat zemědělci z Rumunska s platem ve výši 15 000 korun. Toho si byla vědoma i EU při našem vstupu. Na produkci některých našich zemědělských produktů proto uvalila kvóty, aby se ochránila před naší levnou výrobou. Tak jsme přišli o rozvinutý cukrovarnický průmysl. Švýcaři se touto cestou nikdy nevydali, vydali se opačnou cestou. Cestou ochrany zemědělského sektoru. Členy EU se nikdy nestali a na některé druhy masa, zeleniny a mléčných výrobků uvalili dovozní cla vyšší než 100 %.Konkurence v rámci jednotného trhu je skutečně dobrá, protože odstraňuje z trhu špatně fungující podniky. Nicméně zemědělství je strategická oblast. V případě vážné krize bude někdo muset uživit národ. To Švýcaři zažili během dvou světových válek. Náš plán je uspořádat vztahy s EU po vzoru Švýcarska prostřednictvím bilaterálních smluv s důrazem na ochranu zemědělského sektoru a kontrolu imigrace.Dopravní situace v metropoli a dálnice se dlouhodobě řeší. Proč dálniční síť nadále zůstává kamenem úrazu a co by mohlo přispět k jejímu postupnému vyřešení?Řešení spočívá ve stabilizací veřejných financí po vzoru Švýcarska. To znamená, že musí být zavedena ústavní povinnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. To by však mohlo vést k nadměrnému tlaku na zdanění obyvatel a další hospodářské nestabilitě. Proto musí být zároveň zavedeny i ústavní stropy daní. Švýcaři je mají. Další nestabilitu do této situace ovšem vnášejí EU dotace. Jestli jednoho dne, neznámo kdy, přestanou do naší země proudit desítky miliard, opět to výrazně destabilizuje veřejné finance. Proto bude nutné i vystoupení z EU. Teprve potom budou stabilizovány veřejné finance. To bude pevný základ, který dnes neexistuje. Teprve pak bude možné rozhodnout kde šetřit, jak splácet státní dluh a kolik peněz vydáme na dostavbu dálnic. To, že dodnes nemáme dálnici do Vídně, která byla de facto přes 400 let naším hlavním městem, je přímo směšné.Po odchodu koaličních vojsk z Afghánistánu Josep Borrell vyslovil nutnost zvýšení evropské obrany a potřebu vytvořit „sílu rychlé reakce“ z 5 000 vojáků. Vaše hnutí naopak navrhuje vyhlášení vojenské neutrality a ukončení zahraničních misí. Proč to považujete za vhodné? Jak si představujete systém ochrany hranic Schengenského prostoru?V minulosti jsme spoléhali jak na spojence ze západu (rok 1938), tak na spojence z východu (rok 1968), a v obou případech jsme byli zrazeni. Lidovou definicí šílenství je dělat věci pořád stejně a očekávat jiný výsledek. Nyní opět spoléháme na spojence ze západu. Švýcarsko, ačkoli mělo zhruba o deset milionů méně obyvatel, se ubránilo v obou světových válkách. Ozbrojená neutralita se osvědčila. V roce 1955 pak vzoru Švýcarska vyhlásilo ozbrojenou neutralitu sousední Rakousko. Ozbrojenou neutralitu bychom měli vyhlásit i my. Výsledek dvacetileté mise nás a našich spojenců v Afganistánu hovoří sám za sebe. Tálibán* je u moci, silnější než dřív - posílen vybavením afgánské armády v hodnotě 80 miliard dolarů. K otázce Schengenu: Švýcarsko je součástí Schengenu stejně jako my. V případě masové imigrace by měla být na hranicích nasazena armáda. Jednoduché.Dle průzkumu STEM/MARK by byla polovina Čechů v případě vojenského napadení ochotná zapojit se do obrany své vlasti. Hodláte prosadit vytvoření armády domobraneckého typu s brannou povinností pro muže. Jakým způsobem by nyní bylo možné zatraktivnit vojenskou službu? V čem je podle Vás dobrý návrat k povinné branné povinnosti pro muže?Mladí muži dnes hledají dobrodružství v ježdění na silných motocyklech, trampování, lezením po skalách, skákání na padáku, pořízením si zbrojního pasu a podobně. Tyto aktivity by si mohli muži dokonale nahradit v armádě – ovládání vojenské techniky, střelba ze samopalu, házení granátu, seskok na padáku. Pro upřesnění, nechceme brannou povinnost, chceme povinný vojenský výcvik pro muže. Nechceme šikanu na vojně, chceme, aby muži uměli použít zbraň, věděli, jak si ošetřit zranění a dokázali v krajní nouzi bránit sebe a svou rodinu. Chceme, aby se armáda stala tradicí a sjednocujícím prvkem. Výhody jsou popsány v předchozím bodě. Vlastní schopnosti a spoléhání se sami na sebe nás ochrání lépe než spoléhání se na spojence.Zpráva Evropského institutu pro genderovou rovnost z minulého roku, která hodnotí rovnost dvou pohlaví v šesti oblastech života, uvádí, že Česká republika je na 23. z 28 míst v žebříčku a její pozice se oproti předchozímu roku zhoršila. Ženy jsou nejvíce podreprezentovány v politice (jen 30 % pozic v politice). Proč se bráníte kvótám a novým předpisům regulujícím politiku rovnosti mezi muži a ženami?Kvóty nerespektují realitu. Nelze všude automaticky dosadit 50 % žen a 50 % mužů. Slyšeli jste někdy slovo hornice, nebo hutnice? Dokážete si představit ženu, která dokáže strávit osm hodin denně v dole se sbíječkou v ruce? Nebo v huti? Ženu dělající výškové práce? Pracovali jste někdy s motorovou pilou? Víte, jaké to je, řezat osm hodin denně dřevo v lese s pětikilovou pilou v ruce? Rozdíly v tělesné konstrukci a hladině testosteronu předurčují ženy a muže k různým povoláním. To ovšem neznamená, že by za stejnou práci měly dostávat méně. To by byla chyba. Jejich malá účast v politice pravděpodobně souvisí s psychickou i fyzickou náročností procesu, jak se vůbec dostat do politické funkce. Vnitrostranické bojůvky, intriky, spory, vedení kampaní, shánění financí, to není vůbec jednoduché. Dále je pak znevýhodňuje samotné mateřství, které je na roky vyřazuje z pracovního či politického procesu. *teroristická organizace zakázaná v Rusku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

