https://cz.sputniknews.com/20210918/treti-blok-elektrarny-dukovany-je-odedneska-opet-v-provozu--15875957.html

Třetí blok elektrárny Dukovany je odedneška opět v provozu

Třetí blok jaderné elektrárny Dukovany je odedneška po odstavení opět v provozu. K odstavení došlo kvůli technické závadě, která byla nalezena během technické... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T17:33+0200

2021-09-18T17:33+0200

2021-09-18T17:33+0200

Energetici objevili závadu na uložení ložiska. V sobotu o tom informoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Ten dále uvedl, že ložisko bylo seřízeno a ověřeno zkušebním chodem. Ke zprovoznění bloku museli energetici dokončit plánovanou výměnu jednoho z 18 diesel generátorů. V současnosti jsou tak v provozu všechny čtyři bloky.Dukovany mají celkovou výrobní kapacitu 2040 megawattů, to elektrárně umožňuje pokrývat zhruba 20 % spotřeby elektrické energie v České republice. Do elektrické sítě začala elektrárna dodávat energii v roce 1985.Plánovaná odstávka, související s pravidelnou výměnou jaderného paliva v reaktoru a kontrolou, je v Dukovanech plánována ve druhé polovině listopadu a dotknout by se měla druhého bloku.Rusko a Čína ze hry venPoslanecká sněmovna před několika dny schválila iniciativu, podle které budou z tendru o dostavbu Dukovan vyřazeny společnosti z Ruska a Číny.Iniciativa stojí na základě červnových dohod mezi opozicí a vládou. Podle zákona nebudou moci k dostavbě Dukovan být připuštěny společnosti z Ruska a Číny. Pro stavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, jež přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Jimi nejsou ani Čína, ani Rusko.Návrh zákona má také umožnit ministerstvu průmyslu a obchodu přijít s návratnou finanční pomocí pro dostavbu elektrárny. Rovněž se v návrhu definuje způsob stanovení výkupní ceny energie z nového bloku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

