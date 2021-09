https://cz.sputniknews.com/20210918/usa-doporucily-ukrajine-aby-se-nesoustredila-na-plynovod-nord-stream-2-15869196.html

USA doporučily Ukrajině, aby se nesoustředila na plynovod Nord Stream 2

Ukrajina by se neměla soustředit na plynovod Nord Stream 2, ale na modernizaci vlastní energetiky, oznámil to hlavní poradce pro energetickou bezpečnost... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro ukrajinskou Novou dobu Hochstein oznámil, že ukrajinské straně doporučuje, „aby se úzce nekoukala“ na Nord Stream 2. Místo toho by se podle poradce měla Ukrajina soustředit na „budoucnost“ a pochopit fakt „izolace“ Ukrajiny od „moderních energetických systémů světa a energetické ekonomiky“.Poznamenal, že během návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu se mluvilo také o rozvoji jaderné energetiky.Hochstein také vyzval, aby se nemluvilo o „zprávách minulého dne o tom, kde jaká trubka vede“, ale musí se podle něj mluvit o integraci Ukrajiny do evropského energetického systému. Podle něj kyjevské úřady musí projevit prozíravost, aby „přivítaly úplně novou budoucnost“.Minulý týden byla také dokončena stavba plynovodu Nord Stream 2. Nová magistrála byla položena z Ruska do Německa po dnu Baltského moře. Výkon dvou větví činí 55 miliard kubíků plynu ročně. Zahájení provozu by mělo proběhnout do konce roku. Proti plynovodu vystupovala Ukrajina, která se bojí ztráty příjmů za tranzit suroviny, a také USA, které v Evropě prosazují vlastní zkapalněný plyn.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ Češi jsou na Ukrajině existenčně závislí, protože tam probíhá ropovod "Družba". Nehledě na Ruskou dosavadní trpělivost a dobrotu, kde by bylo lepší radši držet hubu a neprovokovat. A úplně nejlepší by bylo se zbavit toho USraelského režimu a té židovlády a pokusit se našim braterským slovanským ruským národem omluvit a pokusit o usmíření. Doporučuji si aktuálně na stránkách KSČM přečíst co tam všechno píšou. Je to nejen volební výzva, ale i celkový souhrn té současné české bídy a všeobecný přehled toho režimového sarajtu.. Mají to bohužel na té stránce dost blbě uděláno, a nikdo neví že je potřeba kliknout na ten obrovský titulní nápis "Šance na nový začátek" 🇨🇿🍒👍👍👍👍👍👍👍 117

bancafe dle představitele USA -by se měla Ukrajina soustředit na „budoucnost“ a pochopit fakt „izolace“ Ukrajiny od „moderních energetických systémů světa a energetické ekonomiky“ Tedy řečeno, máme vás někde, nyní nejste použitelní, a starejte se sami o sebe, USA se o Vás starat nebude . 9

2021

ukrajina, usa, plynovod, nord stream 2