V Paříži byly dokončeny práce na zpevnění vyhořelé katedrály Notre Dame

Práce na zpevnění a zajištění bezpečnosti katedrály Notre-Dame, zničené před více než dvěma lety požárem, byly dokončeny, obnova má začít letos v zimě, uvádí... 18.09.2021

„Práce na zajištění bezpečnosti a zpevnění katedrály Notre-Dame de Paris, která začala 16. dubna 2019, byly úspěšně dokončeny v souladu se stanoveným harmonogramem," uvádí se v komuniké citovaném BFM TV.V této fázi prací byla provedena zejména demontáž lešení, instalace dřevěných rámů a čištění prostor kontaminovaných olovem. Bylo zdůrazněno, že první restaurátorské práce mají začít letos v zimě.Podle Agence France-Presse by mělo být v blízké budoucnosti vyhlášeno výběrové řízení společností, které se budou účastnit obnovy katedrály a čištění jejích zdí a podlah. V březnu tohoto roku se ukázalo, že architekti vybrali asi tisíc stoletých dubů ve francouzských lesích, aby obnovili věž Notre-Dame. Odborníci očekávají, že její rekonstrukce začne na podzim roku 2022.K největšímu požáru katedrály Notre-Dame došlo 15. dubna 2019. Věž katedrály se zřítila, nosná konstrukce byla pohlcena plameny. Oheň zničil unikátní dřevěný rám střechy osm set let starých dubových trámů, z nichž každý byl vyroben z jediného kmene stromu. Podle hasičů stavba Notre Dame a hlavní relikvie uložené v katedrále byly zachráněny.Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil ambiciózní cíl obnovit Notre Dame do pěti let, ale řada odborníků uvedla, že to tak rychle není možné. Hlava Notre Dame Patrick Chauvet se domnívá, že úplná obnova katedrály může trvat 15-20 let.Očekává se, že se katedrála vrátí ke svému bývalému designu. Bude obnovena, včetně 96metrové věže, navržené architektem Eugènem Viollet-le-Ducem v polovině 19. století. Na obnovu Notre-Dame bylo vydáno 830 milionů eur.Za dva roky bude katedrále Notre-Dame 860 let. První kámen v jeho základech byl položen v roce 1163.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä Je to nejkrásnější katedrála na světě, doporučuji navštívit🇨🇵⛪✝️👍👍👍👍 3

1

