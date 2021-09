https://cz.sputniknews.com/20210918/v-polsku-zpochybnili-atraktivitu-ukrajiny-15868855.html

V Polsku zpochybnili atraktivitu Ukrajiny

V Polsku zpochybnili atraktivitu Ukrajiny

Ukrajinský stát v dlouhodobé perspektivě nemůže zůstávat efektivní a moderní a být zajímavým místem pro život. K takovému závěru došel polský katolický týdeník... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

Obyvatelstvo Ukrajiny ubývá již 30 let a migrace práceschopných občanů má již ohrožující rozsah. Jak píše polský týdeník s odkazem na názory expertů, projekt Nezávislá Ukrajina se pro mnohé občany stal nezajímavým, proto již svůj osud nespojují s touto zemí.Demografická past se pro Kyjev zavírá, uvádí týdeník.Podle ukrajinského ministerstva sociální politiky bylo na Ukrajině v roce 2019 3,2 milionu pracovních migrantů. V době různých sezónních prací se toto číslo dostalo na sedm až devět milionů migrantů.Ukrajina dlouhodobě zažívá snižování počtu obyvatelstva. Poslední sčítání lidu v zemi proběhlo v roce 2001. Tehdy byl počet obyvatel na Ukrajině 48,24 milionu stálých občanů. Od té doby k oficiálnímu sčítání nedošlo.Miliony lidí emigrovaly nebo odjely za prací do Ruska, Evropy nebo USA. Pracovní migrace je spojena s tím, že na Ukrajině je dnes zaznamenána nejvyšší úroveň nezaměstnanosti od roku 2013, oficiálně 10,5 %.Ukrajina je v „geopolitickém mlýnku na maso“Ukrajina se v energetické oblasti dostala do „geopolitického mlýnku na maso“, takový názor v přenosu ukrajinské televizní stanice 1+1 uvedl bývalý ministr zahraničí země Pavlo Klimkin.„Dostali jsme se do geopolitického mlýnku na maso. Biden přijal řešení ohledně Nord Stream 2 nikoliv jako milodar Německu, to s tím nemá nic společného,“ uvedl bývalý ministr.Jak uvedl Klimkin, Ukrajina se musí domlouvat s Evropskou komisí a USA o jejím uvedení „do zvláštní kategorie“ těch, komu budou pomáhat při vzniku hrozeb v energetické sféře. Zároveň dodal, že Kyjev musí být „ve hře za jedním stolem“ a orientovat se v první řadě na Spojené státy, nikoliv na Německo a Francii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

