Vědci odhalili, proč se 10 miliard let stará supernova brzy znovu objeví

Vědci odhalili, proč se 10 miliard let stará supernova brzy znovu objeví

Podle astronomů jim tato znovuobjevení mohou pomoci při hledání dalších stop o povaze temné hmoty, tajemné látky, která přispívá k většině složení vesmíru a... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

Exploze supernovy, ke které došlo před lety, se brzy znovu objeví. V roce 2016 se třikrát objevil slabý záblesk starověké 10 miliard let staré exploze, která byla zachycena Hubbleovým vesmírným dalekohledem NASA. Nyní vědci předpovídají, že stejný zdroj světla se znovu objeví v roce 2037. Ale proč?Tým astronomů vedený Stevem Rodneym, odborným asistentem na Univerzitě Jižní Karolíny v Kolumbii, ve studii vysvětlil, že gargantuovský shluk galaxií, kolem které musí světlo supernovy projít na cestě na Zemi, je důvodem této kosmické reprízy. Studie byla nedávno zveřejněna v časopise Nature.Tento jev zvaný gravitační čočkování nastává, když objekt s masivní gravitační silou pokrývá světlo vzdálených hvězd a galaxií za ním. Někdy to vede ke zvětšení nebo zkreslení světla vzdálených objektů.Podle výzkumníků, v případě této exploze supernovy, kupa galaxií MACS J0138 pracuje jako rozjasňovací činidlo pro světlo a později se násobí a rozděluje na různé obrazy v různých časových bodech.Vědci ve své studii pozorovali starodávnou explozi známou také jako Supernova Requiem pomocí počítačových modelů. Pak vypočítali a předpověděli cesty, které toto světlo projde na cestě k Zemi. Studovali také vliv temné hmoty na světlo.Vědci budou schopni změřit přesný časový rozdíl mezi všemi snímky supernovy poté, co se znovu objeví. Podle vědců existuje také možnost, že se problesknutí objeví již popáté v roce 2042.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

