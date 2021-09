https://cz.sputniknews.com/20210918/vedci-zjistili-kdy-zacal-clovek-nosit-obleceni-15864629.html

Vědci zjistili, kdy začal člověk nosit oblečení

Vědci zjistili, kdy začal člověk nosit oblečení

V jeskyni na Atlantickém pobřeží Maroka našli archeologové přes 60 kostěných nástrojů, které pravěcí lidé používali na šití oděvů z kůže a kožešiny. Nálezy... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T08:08+0200

2021-09-18T08:08+0200

2021-09-18T08:08+0200

věda a technologie

dějiny

vědci

archeologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/676/91/6769179_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_04a2449462acf223e36e4e3c01d30c97.jpg

Začátek používání oblečení je důležitým mezníkem v dějinách lidstva. Jeho vznik znamená nejen vystoupení člověka na další stupeň v kulturní a kognitivní evoluci, tato novinka dala lidem možnost rozsídlit se za hranicemi Afriky, v chladnějších a z hlediska klimatu méně příznivých regionech.Archeologové a antropologové se shodují v názoru, že představitelé Homo sapiens začali používat oblečení v pozdním pliocénu, přesněji říci to ale dosud nemohli: kůže, kožešiny a jiné organické materiály, které se používají při výrobě oděvů, se totiž pro archeologii špatně zachovávají. Proto se vědci neustále snaží najít nepřímé důkazy toho, že pravěcí lidé ovládali technologii výroby oděvů – specializované nástroje na vydělávání kůže.Vědci, kteří zkoumali sídliště pravěkých lidí v jeskyni Contrebandier v Maroku, tam našli asi 12 tisíc fragmentů kostí zvířat, z nichž nejméně 60 identifikovali jako nástroje pro stažení a vydělávání kůže. Nalezené kostěné nástroje mají určitý pravidelný tvar, jsou naleštěny a uhlazeny, což svědčí o dlouhodobém používání.Vedle kostěných nástrojů byly nalezeny kosti malých kožešinových zvířat – lišek pouštních, šakalů obecných a divokých koček – se škrábanci, které svědčí o tom, že ze zvířat byla stahována kůže. Nalezené v jeskyni kosti jiných zvířat – dobytku – mají jiné škrábance, které poukazují na to, že zvířata byla zabíjena kvůli masu.„Kombinace kostí dravců se stopy po stažení kůže a kostěných nástrojů, které se používaly pravděpodobně pro vydělávání kůže, nám dává přesvědčivé nepřímé důkazy nejstarší výroby oděvů v archeologické kronice,“ uvádějí se ve zprávě vydavatelství pro tisk slova první autorky studie Emily Hallettové z německého Institutu dějin lidstva Maxe Plancka. „S ohledem na úroveň specializace jsou však tyto nástroje pravděpodobně součástí starší tradice, jejíž příklady nebyly zatím objeveny,“ dodala.Odborníci porovnali nástroje z jeskyně Contrebandier s popisy nástrojů na zpracování kůže z jiných studií a zjistili, že mají stejný tvar a stejné škrábance. Nejstarší z nálezů je 120 tisíc let starý. To je zatím nejstarší svědectví vzniku kultury výroby oděvů a specializovaných nástrojů na jejich výrobu.Podle názoru badatelů nálezy v jeskyni Contrebandier dokládají vznik v pozdním paleocénu v Africe složité kultury, včetně využití velkého množství různých materiálů na výrobu specializovaných nástrojů.„Kostěné nástroje z jeskyně Contrebandier ukazují, že před přibližně 120 tisíci lety začal Homo sapiens aktivně užívat kostí při výrobě specializovaných nástrojů pro řešení konkrétních úkolů, včetně zpracování kůže a kožešin. Tato zvláštnost je pro náš druh podle všeho původní, a nikoli vzniklou po expanzi do Eurasie,“ píše v závěru Hallettová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210906/necekany-objev-vedcu-podarilo-se-jim-zjistit-nejstarsiho-predka-koronaviru-15739151.html

https://cz.sputniknews.com/20210910/vedci-zjistili-vysku-michelangela-15774498.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dějiny, vědci, archeologové