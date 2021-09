Vedoucí konzulárního oddělení ruského velvyslanectví navštívila ve vězení Rusa Frančettiho

https://cz.sputniknews.com/20210918/vedouci-konzularniho-oddeleni-ruskeho-velvyslanectvi-navstivila-ve-vezeni-rusa-francettiho-15877457.html

Vedoucí konzulární mise ruského velvyslanectví v Česku navštívila v Pankráckém vězení Rusa Aleksandra Frančettiho, informoval Sputnik tiskový mluvčí... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

„Vedoucí konzulárního oddělení ruského velvyslanectví v Česku navštívila v Pankráckém vězení občana Ruska Aleksandra Frančettiho. Velvyslanectví se nadále nachází v těsném kontaktu s Rusem, jeho blízkými, jeho právníkem a poskytuje všechnu nezbytnou konzulární podporu,“ řekl Brjakin.Zadržení FrančettihoV neděli tiskový tajemník českého policejního prezidia Ondřej Moravčík sdělil agentuře RIA Novosti, že na letišti v Praze byl zadržen ruský občan na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Tiskový tajemník ruského velvyslanectví v České republice Nikolaj Brjakin agentuře potvrdil, že zadrženým občanem Ruské federace je Alexandr Frančetti. Předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin dal pokyn k prostudování důvodů a právních základů tohoto zadržení.Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí sdělilo, že pracuje na dokončení postupů pro předání zadrženého do Kyjeva „k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu“. Frančetti je na Krymu uváděn jako jeden z účastníků událostí Krymského jara, které znamenalo znovusjednocení poloostrova s Ruskem.Procedura vydání z České republiky do jiné země může trvat i déle než rok, záleží na práci soudů, řekl v pondělí agentuře RIA Novosti známý český advokát Petr Rudlovčák.„Mnohé v tomto případě závisí na důvodu, proč Ukrajina požádala Českou republiku o vydání této osoby. Například pokud spadá pod paragraf „terorismus“ nebo „narušení územní celistvosti státu“, pak je zadržený umístěn do speciální cely předběžného zadržení, v níž jsou jeho práva ve srovnání s běžnými vězni výrazně omezena, a to především v kontaktu s vnějším světem. Obecně platí, že proces vydávání je obvykle velmi zdlouhavý proces, který může trvat i více než rok, vše závisí na tom, jak bude případ posuzován u soudů,“ uvedl Rudlovčák.Pomoc prezidentaSestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého požádala o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Městský soud v Praze v úterý rozhodl o vzetí do vazby občana Ruské federace Alexandra Frančettiho, který byl v neděli na žádost Ukrajiny zadržen na mezinárodním letišti hlavního města České republiky. Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác.Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Nejvyšší soud České republiky projedná odvolací stížnost minimálně za 14 dní.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Simo Häyhä Frančetti sedí zaslouzene, parchant bolševická😊 6

STEV.SEAGAL Frančetti je bojovník proti banderovským fašistům a je to obrovský skandál když má být z Česka dodán na Ukrajinu napospas banderovským hordám co se násilně a fašistickým pučem na majdanu v Kyjevě dostali nezákonně a nedemokraticky k moci. K čertu s fašisty a teroristy na Ukrajině podporovaných EU, NATO, USA a prokletým Západem !!! Simo opět lže, uráží a provokuje naše slovanské přátele a bratry z Ruska !!! 3

