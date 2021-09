https://cz.sputniknews.com/20210918/velvyslanectvi-usa-ocenilo-spolupraci-s-ruskem-v-arkticke-rade-15869045.html

Velvyslanectví USA ocenilo spolupráci s Ruskem v Arktické radě

Spolupráce mezi oběma zeměmi v Arktické radě pomáhá tomu, že se v regionu neobjevují konflikty. V souvislosti s 25. výročím založení Arktické rady to pro... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj „region získává výhody spoluprací zemí v rámci Arktické rady“.„USA pracují s dalšími sedmi arktickými státy a stálými účastníky Arktické rady, aby zajistily transparentnost a stálý růst arktické ekonomiky a abychom mohli zachovat tento region svobodným od konfliktů,“ poznamenal Rebholz.Americký velvyslanec v Rusku John Sullivan při vystoupení u kulatého stolu k 25. výročí Arktické rady oznámil, že Washington doufá ve společnou práci s Moskvou a dalšími partnery.Arktická rada vznikla v roce 1996. Jde o mezivládní fórum vysoké úrovně, které zajišťuje spolupráci v regionu, zvláště ve sféře ochrany životního prostředí. Členy rady jsou Dánsko (včetně Grónska a Faerských ostrovů), Island, Kanada, Norsko, Rusko, USA, Finsko a Švédsko. Rotace předsednictví probíhá každé dva roky. Do roku 2023 radě předsedá Rusko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Daniel Horov

... hmmmm, vychádzam z histórie osvojovania Arktidy. USA, ale preukázateľne nemajú prevahu v Arktide. Ak by mali tak by si isto iste nepochvaľovali spoluprácu s Ruskom, ale by pripravovali sankcie a navrhovali proti Rusku rôzne obmedzenia jej výskumu.

0