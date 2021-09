https://cz.sputniknews.com/20210919/basta-novy-vojensky-pakt-zmeni-svetovou-historii-evropu-ceka-transformace-do-asijskeho-poloostrova-15880564.html

Bašta: Nový vojenský pakt změní světovou historii. Evropu čeká transformace do asijského poloostrova

Český diplomat Jaroslav Bašta v komentáři pro První zprávy označil vojenský pakt AUKUS, uzavřený Spojenými státy společně s Austrálií a Velkou Británií, za... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Uzavření vojenského paktu AUKUS patří podle Bašty k událostem, které mohou změnit světovou historii, ale které se přitom ohlašují poměrně nenápadně. Takovým druhem událostí se prý mimo jiné stalo také zvolení Barracka Husseina Obamy prezidentem USA.„Všichni komentátoři si všímali hlavně toho, že jde o prvního Afroameričana na tomto postu. Někteří předpokládali, že to bude mít pozitivní dopad na soužití většinové bílé populace s rasovými a národnostními menšinami. Téměř nikdo si nepovšiml, že se jednalo o prvního prezidenta, který pocházel z Tichooceánského regionu,“ podotýká Bašta.Upozorňuje totiž, že ještě za Obamova vládnutí začalo stěhování velkých bank z východního na západní (pacifické) pobřeží USA, které pokračuje dodnes.I když má být cílem daného uskupení obrana a prosazování společných zájmů v Tichém a Indickém oceánu, Bašta je přesvědčen, že pakt je primárně namířen proti Čínské lidové republice. „Zdá se, že jde o odpověď USA na ostudný debakl v Afghánistánu způsobený tajnou koalicí hnutí Talibán* s čínskou rozvědkou a armádou,“ domnívá se diplomat.Budoucí konflikt v Tichém oceánu má přitom podle Bašty již prvního poraženého, kterým je Francie, členská země NATO a dlouholetý spojenec Spojených států a Velké Británie.Z toho všeho podle něj vyplývá jedno základní poučení.„V multipolárním světě, v němž již žijeme, staré smlouvy přestávají platit, a USA s Velkou Británií je dodrží pouze v případě, bude-li to pro ně výhodné. Proto raději zapomeňme na často zmiňovaný článek 5 Severoatlantické smlouvy a snažme se o svou bezpečnost starat sami,“ končí komentář Jaroslav Bašta.* organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

