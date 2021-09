https://cz.sputniknews.com/20210919/biden-navrhl-macronovi-aby-projednali-odklon-australie-od-ponorkove-dohody-15882989.html

Biden navrhl Macronovi, aby projednali odklon Austrálie od ponorkové dohody

Biden navrhl Macronovi, aby projednali odklon Austrálie od ponorkové dohody

V příštích dnech by měl proběhnout telefonní rozhovor mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a americkým prezidentem Joe Bidenem. Uvedl to mluvčí... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T16:38+0200

2021-09-19T16:38+0200

2021-09-19T17:22+0200

svět

joe biden

jednání

emmanuel macron

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/15870070_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bae16a82d96d525ac8e9eca1c29e81ed.jpg

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v pátek informoval o výzvě Paříži ke konzultacím s velvyslanci země ve Spojených státech amerických a Austrálii kvůli ukončení ponorkové dohody ze strany Canberry. Jak poznamenala média, Francie poprvé v historii odvolává své velvyslance ze Spojených států a Austrálie.Oficiální mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu Emily Hornová uvedla, že americká administrativa je po rozhodnutí Paříže odvolat velvyslance z Washingtonu ke konzultacím v úzkém kontaktu s francouzskými úřady a hodlá se v příštích dnech věnovat řešení neshod.AUKUSPřipomeňme, že britský premiér Boris Johnson, prezident USA Joe Biden a australský premiér Scott Morrison tento týden informovali o založení nového partnerství AUKUS v obranné a bezpečnostní sféře. Canberra také informovala o zrušení smlouvy o ponorkách s francouzskou společností Naval Group.Smlouva za 90 miliard australských dolarů (56 miliard eur), které říkali smlouva století, stanovila výrobu 12 útočných ponorek třídy Barracuda.Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian nazval rozhodnutí Austrálie ranou do zad a poznamenal, že je naštván. Paříž čeká na vysvětlení jak z australské, tak z americké strany.V pátek byli francouzští velvyslanci v USA a Austrálii odvoláni na konzultace do Paříže. Média psala, že tak Francie učinila poprvé v dějinách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕

Francie je o proti Německu jaderná moc. Bidenovi asi uložili, aby přesvědčil Makrona, že nemá být uražený, a že mu ten ztracený kšeft nahradí. Je ale i možné, že to udělali schválně aby nějak rozházeli Německo a Francii, protože Německo vyrábí bezva ponorky.. Asi to je nějaká připravená akce CIA která nejak cílí na Francii a bude zajímavé co z toho bude... 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾

139