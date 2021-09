https://cz.sputniknews.com/20210919/cesko-hlasi-301-novych-pripadu-nakazy-koronavirem-od-pondeli-se-mohou-nechat-preockovat-tisice-lidi-15877952.html

Česko hlásí 301 nových případů nákazy koronavirem. Od pondělí se mohou nechat přeočkovat tisíce lidí

Česko hlásí 301 nových případů nákazy koronavirem. Od pondělí se mohou nechat přeočkovat tisíce lidí

Koronavirus se dál šíří Českem a trápí obyvatele této země. Poslední údaje hovoří o tom, že za včerejší den přibylo 301 případů nákazy koronavirem, což je o 50... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T08:56+0200

Informace uvedené na webu českého ministerstva zdravotnictví hovoří o tom, že v republice za sobotu přibylo 301 lidí nově nakažených koronavirem. To je o 50 více, než bylo v minulém týdnu. V pátek ale byla čísla vyšší, tudíž se zároveň jednalo o pochopitelný pokles o 143 pozitivních případů.Podle posledních údajů je aktuálně hospitalizováno s covidem-19 146 lidí, přičemž 29 z nich je ve vážném stavu. I tak jde ale o jistý pokles.Pokud jde o reprodukční číslo, to se drží na hodnotě 1,11. Tato hodnota je přitom o 0,02 menší než v sobotu. Připomeňme, že pokud je toto číslo větší než 1, značí to šíření epidemie. Nad touto hodnotou se přitom číslo R drží od 26. srpna.Za včerejší den laboratoře provedly 15 499 PCR testů (celkem 10 532 907) a 33 664 antigenních testů (celkem 26 863 047). Co se týká očkování, v sobotu dostalo vakcínu 3 097lidí. Od začátku vakcinace bylo v Česku očkováno 11 712 553 lidí, asi půlka z nich má očkování již dokončené.Od chvíle, kdy nemoc vypukla, tedy 1. března 2020, se z ní uzdravilo již 1 650 536 lidí. Naopak 30 430 osob na koronavirus zemřelo.Co se týče potvrzenýchpřípadůza posledních 7 dní na 100 000 obyvatel, ministerský web uvádí číslo 28. Za posledních 14 dnů je pak toto číslo 52.Přeočkování jako jedna z možnostíZa zmínku stojí i možnost přeočkování proti covidu-19, o které se poslední dobou hodně hovoří. Již od pondělí se tak mohou nechat přeočkovat tisíce lidí, kteří o to mají zájem a kteří mají nejméně osm měsíců po ukončeném očkování.Mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka prohlásil, že v pondělí přijde 7800 lidem informační SMS, která na možnost posilující dávky upozorní. Dodává také, že se lidé nemusí obávat, že by čekali několik dnů na termín. Aktuálně je totiž více vakcín než zájemců.Lidé budou vyplňovat své osobní údaje, na jejichž základě systém po odeslání formuláře pozná, zda člověk splňuje podmínky pro posilující dávku.Pokud lidé nemají osm měsíců po ukončeném očkování, systém jim dál nic neukáže. Když se lidé rozhodnou přeočkovat, posilující dávku budou mít zaznamenanou i v aplikaci Tečka společně s certifikátem o ukončeném očkování.Trnka tvrdí, že do konce září plánuje stát rozeslat třicet až čtyřicet tisíc SMS. Největší nápor se přitom očekává ke konci roku, protože tou dobouuplyne osmiměsíční lhůta většině starších seniorů. Přednost v přeočkování mají zdravotníci.Co se týče konkrétních vakcín, resort zdravotnictví stanovil, že osoby, které byly dříve naočkovány dvoudávkovou vakcínou od Pfizeru, musí dostat třetí dávku od téhož výrobce. U ostatních vakcín to může být i Moderna.V neposlední řadě zmiňme, že většina velkých nemocnic je na přeočkování připravena a lidé tak mohou s aplikací posilující dávky začít hned v pondělí. Přeočkovat pacienty mohou i specialisté, například ambulantní plicní lékaři.

