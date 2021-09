https://cz.sputniknews.com/20210919/co-neni-treba-pridavat-do-karbanatku-jak-se-vyhnout-nestastne-chybe-15874254.html

Co není třeba přidávat do karbanátků. Jak se vyhnout nešťastné chybě?

Odborníci říkají, že pouze sušený chléb je vhodný pro mleté maso. To může potvrdit každý šéfkuchař z restaurace.Mleté maso má tendenci vylučovat určité množství šťávy. Za tímto účelem se do směsi přidává pouze sušený chléb. Strouhanky absorbují přebytečnou vlhkost v počáteční fázi přípravy produktu. Čerstvý chléb se s tímto úkolem nevyrovná.Chléb by neměl být namočen ve vodě nebo mléce. Mléko učiní mleté maso příliš tuhým a z hlediska diety je maso a mléko vzájemně neslučitelné.Chcete-li udělat vše správně, potřebujete strouhaný suchý chléb – bude to poměrně rychlé a jednoduché. Je také lepší vybrat chléb bez kvasinek. Pokud je vše provedeno správně, karbanátky budou šťavnaté a chutné.Surovina, která zlepší chuť vašich karbanátkůUžitečným trikem je syrový brambor. Určitě se zeptáte, proč je zapotřebí přidávat do mletého masa určeného k přípravě karbanátků syrový brambor. Existují pro to však hned tři důvody. Díky přidání brambor budou vaše karbanátky nadýchané, kromě toho syrový brambor pomůže zlepšit chuť masa, navíc budou karbanátky i šťavnatější.Na jednu standardní porci mletého masa, což odpovídá půl kilogramu, vezměte jeden velký brambor. Můžete ho nastrouhat, nebo použít ponorný mixér.Některé hospodyňky poté, co nastrouhají brambor, vše opláchnou ve studené vodě a pak odstraní přebytečnou tekutinu. Takovým způsobem se zbavují škrobu. V tomto případě ale bude třeba přidat vaječný bílek.Poté přidejte nastrouhaný brambor k mletému masu spolu s cibulí, ochuťte solí, kořením, česnekem, prostě tak jak jste zvyklí při přípravě karbanátků podle vašeho receptu.Následně vše dobře promíchejte a z připravené směsi formujte kuličky, obalte ve strouhance a osmažte.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

