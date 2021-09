https://cz.sputniknews.com/20210919/dalsi-macronuv-debakl-rusi-navstevu-svycarska-kvuli-kvuli-krachu-zbrojni-zakazky-15886484.html

Další Macronův debakl: Ruší návštěvu Švýcarska kvůli kvůli krachu zbrojní zakázky

Francouzský prezident Emmanuel Macron zrušil návštěvu Švýcarska, naplánovanou na listopad, kvůli odmítnutí konfederace kupovat francouzské stíhačky... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle Le Matin Dimanche a Sonntags Zeitung informoval francouzský prezident prostřednictvím velvyslance švýcarské úřady o zrušení návštěvy konfederace za účelem setkání se švýcarským prezidentem Guyem Parmelinem. Macronova oficiální návštěva byla naplánována na listopad a připravována šest měsíců.Jak již bylo uvedeno, francouzský prezident také zakázal veškeré dvoustranné kontakty na vysoké úrovni se Švýcarskem do léta 2022. Konfederace naznačuje, že kontakty na operativní úrovni a prostřednictvím velvyslanců budou pokračovat.Média uvádějí, že Macronovo rozhodnutí souvisí s tím, že Švýcarsko si pro potřeby armády zvolilo americké stíhačky F-35. Smlouva byla v hodnotě přes 6 miliard dolarů. Přitom podle publikací pokračoval dialog s Francií o nákupu stíhaček Rafale i poté, co Bern učinil konečné rozhodnutí o letadlech F-35.Krize ve vztazích s USA a AustráliíPředtím se Francie rozhodla odvolat velvyslance ze Spojených států a Austrálie po vytvoření AUKUS, jehož první iniciativou bylo vytvoření jaderných ponorek pro australské vojenské námořnictvo.Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v neděli obvinil Austrálii a Spojené státy ze lži v souvislosti s vytvořením obranné aliance AUKUS, která přiměla Paříž odvolat své velvyslance, uvádí BBC News s odvoláním na rozhovor pro televizní kanál France 2.V rozhovoru Jean-Yves Le Drian řekl, že mezi spojenci hrozí „vážná krize“.Aliance známá jako AUKUS poskytne Austrálii technologii pro stavbu jaderných ponorek. Toto oznámení znamenalo konec smlouvy o dodávkách ponorek ve výši 37 miliard dolarů, kterou Francie podepsala s Austrálií v roce 2016. Francie byla informována jen několik hodin před veřejným oznámením aliance počátkem tohoto týdne.Francouzský ministr zahraničí zdůraznil, že takové rozhodnutí je odůvodněno „výjimečnou závažností prohlášení“ Austrálie a USA a bylo učiněno na pokyn francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL

Macron teď poznává co to je odmítnutí zakázky už 5 roku podepsané obchodní smlouvy ve prospěch USA. Má možnost zažít to co zažilo Rusko, které mělo od Francie podepsanou smlouvu o dodávce 2 vrtulníkových vojenských lodí třídy MISTRAL a nakonec na nátlak USA ji Francie zrušila a musela Rusku zaplatit cenu dvou vrtulníkových lodí i s úroky a poplatky za nedodržení smlouvy, kde lodě byly už předem zaplaceny. Tady se potvrzuje prohlášení bývalého ministra zahraničí USA Henry Kissingera, který po prohrané válce ve Vietnamu prohlásil: USA nemá ve světě žádné trvalé přátele a nebo nepřátele, má jen své zájmy !!! Potom ještě dodal: Být nepřítelem USA je nebezpečné, ale být přítelem USA je smrtící !!! Tady je jasně vidět, že USA nemůže nikdo na světě věřit a kde USA vleze tam tisíc let tráva neroste, to však zkorumpovaný a fašistický demoblok nechce vidět a ani slyšet, protože má za kolaboraci s cizí moci USA, EU a NATO obrovské bakšiše a řády !!! Žijeme ve fašistickém a protilidovém bordelu.

2