„Evropská unie je na pokraji kolapsu.“ Štefec důrazně varuje před fatálními následky dohody AUCUS

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec vyjádřil na sociální síti vážné znepokojení nad budoucím osudem ČR a celé Evropské unie v souvislosti s nově uzavřeným... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T11:20+0200

2021-09-19T11:20+0200

2021-09-19T11:22+0200

Osud EU je dnes podle analytika bytostně spjat s dalším vývojem ekonomické, vnitropolitické a bezpečnostní situace v USA. Ale v souvislosti s tím, kam se tento vývoj aktuálně ubírá, považuje Štefec za neoddiskutovatelný fakt, že „je Evropská unie (a s ní celá evropská část NATO) na pokraji politického, ekonomického a bezpečnostního kolapsu“.„To, co se stalo v Afghánistánu, hodně napovídá. Ještě více však odkrývá nejnovější, nahonem sfouknutý „pakt“ mezi USA, Británií a Austrálií, který má údajně těmto zemím umožnit „sdílet pokročilé technologie k výrobě ponorek na jaderný pohon“. Prý kvůli posílení bezpečnosti v indo-pacifickém regionu... . No, nevím. Nejspíš je zde namístě citát z půvabné knihy Václava Čtvrtka „O loupežníku Rumcajsovi“, kde se doslova praví: „Ho ho hóóó!“, zasmál se pan Kotrč z velkého domu,“ uvádí Štefec.Pravděpodobnější variantou podle něj je, že se ony tři nově „propaktované“ země chystají na válku s Čínou, aby zachránili „demokracii“ na Tchaj-wanu. Štefec však varuje, že v tomto případě do toho bude muset jít také Evropa, protožeřada okolností naznačuje, že to EU nic dobrého nepřinese.Evropa se tak podle něj má bezesporu na co těšit.„Jak se zdá, vztahy USA s těmi, kteří jsou jim ochotni lízat boty, se pro budoucno ponesou v sentencích „využít na maximum, vyždímat, a když jde do tuhého, hodit přes palubu. Aby nepřekáželi“,“ upozorňuje Štefec.To vše by podle něj mělo české a evropské politiky důrazně varovat před jakoukoliv podřízeností nebo podlézavostí. Jinak si myslí, že toho budemebrzy litovat.„Nastupující ekonomická a bezpečnostní krize v Evropě bude už jen takovou třešničkou na dortu všeobecného průšvihu, doprovázejícího útěk krys z potápějící se lodi. Pardon, Američanů z do krize se propadající Evropy. A ten symbolický poslední vrtulník? Tentokrát bude nejspíš startovat ze střechy Bundestagu,“ uzavřel Štefec.

❌➗➖➕ Rozpory mezi Trumpem a Merklovou, které vyústily do sankční a politické války mezi Německem a USA hodně poškodily vzájemné vztahy a celou Evropu, protože Trump dobře věděl, že sankcovat jenom Německo je podobná hloupost, jako válčit s Hitlerem jenom na "Moravě". A tak logicky sankcoval a podvracel tu celou Merklovou Bruselskou říši. Navíc corona, letošní požáry a povodně Evropu prakticky dorazily a Evropský Bruselský USraelci přešli na vlastní tiskání peněz a snaží se evropsky a bez USA nejprve přežít. USA, Angie, a tak zvané "five eies" dělají bez Evropy to samé, a obě strany chtějí být globální mocností... takže asi takhle.. (Trochu si také myslím, že se mohli strategicky rozdělit a USA se zaměřují na Čínu a Brusel na Rusko? Což se časem vybarvi). 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 720

ignác Transexuálové, metrosexuálové a homosexuálové, že by chtěli válčit s Čínou? Nehledě na to, že by to byla i válka s Ruskem? LGBT armáda nemá ani na to válčit s Íráném či KLDR natož s Ruskočínou. Z Afghánistánu je vyhnali pastevci v sandálích. 123

