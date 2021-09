https://cz.sputniknews.com/20210919/finsti-vedci-se-naucili-pestovat-kavu-ve-zkumavce-proc-je-to-tak-dulezite-15872196.html

Finští vědci se naučili pěstovat kávu ve zkumavce. Proč je to tak důležité?

Finští vědci se naučili pěstovat kávu ve zkumavce. Proč je to tak důležité?

Alternativní způsob, jak vyrobit tento milovaný nápoj, je zapotřebí uprostřed rostoucí poptávky a obav o životní prostředí. Kávu ve zkumavce vyrobili... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T08:31+0200

2021-09-19T08:31+0200

2021-09-19T08:31+0200

věda a technologie

vědci

káva

nápoj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/13065989_0:0:5049:2841_1920x0_80_0_0_9ba0d134882f769ca1cec8f48abd373a.jpg

Existuje několik důvodů, proč by mohlo mít smysl mít takovou alternativu, říká Heiko Rischer, vedoucí výzkumného týmu ve finském centru technického výzkumu VTT, státní organizace vyvíjející kávu.Například Vietnam má poklesy plochy lesů v důsledku produkce kávy a Kolumbie trpí kvůli horku.Vědci uvedli, že situace poukazuje na potřebu vyvinout alternativní způsoby výroby kávy. V laboratoři se jim podařilo kultivovat rostlinné buňky v živném roztoku.Buňky kávových rostlin byly kultivovány v laboratoři a poté umístěny do bioreaktorů naplněných živinným médiem, aby rostly. Je jednodušší pěstovat kávu než něco jako hovězí maso. „Živná média pro rostlinné buněčné kultury jsou mnohem méně složitá, tj. levnější než u živočišných buněk," říká Rischer.Výsledkem procesu je bělá biomasa, která se suší na prášek a pak se praží do tmavě hnědé barvy, která vypadá jako kávová sedlina. Vědci nedávno uvařili své první šálky laboratorní kávy, která podle nich chutná a voní jako obyčejná káva. Je také možné vytvořit různé odrůdy. „Proces pěstování může být modifikován tak, aby generoval více či méně určitých sloučenin, jako je kofein nebo příchutě,“ dodává.Samotná výroba kávy, poznamenali finští vědci, je poměrně snadná. Rostlinné buňky rostou volně, když například živočišné buňky musí být „připojeny k povrchům".Laboratoř plánuje spolupracovat se společnostmi, které mohou nový výrobek převést na komerční bázi.Kvalitní káva z tropického „kávového pásma", který se táhne od Etiopie přes Jižní Ameriku až po jihovýchodní Asii, pravděpodobně nezmizí. Ale vzhledem k tomu, že poptávka po kávě stále roste, mohla by být buněčná káva jedním ze způsobů, jak pomoci průmyslu mít menší dopad – a místa jako Finsko, kde káva nemůže přirozeně růst, by mohla mít poprvé místní nabídku kávy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210917/proc-pridavat-sul-do-kavy-a-jak-to-zmeni-chut-napoje-15857411.html

https://cz.sputniknews.com/20210912/proti-cholesterolu-vysokemu-tlaku-a-rakovine-zvysit-uzitecnost-ranni-kavy-pomuze-obycejne-koreni-15806156.html

wwwbuerger.. a v roztoku probublivajícím kyslíkem. Pak následoval inkubátor, kojenecký ústav a dětský domo 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, káva, nápoj