https://cz.sputniknews.com/20210919/lekarka-prozradila-kdy-je-nejlepsi-cas-dat-si-kavu-15878768.html

Lékařka prozradila, kdy je nejlepší čas dát si kávu

Mnozí lidé rádi začínají svůj den šálkem horké kávy. V rozhovoru pro Sputnik dietoložka a odbornice na výživu (nutriční terapeutka) Irina Lizunová ale sdělila... 19.09.2021

2021-09-19T10:15+0200

2021-09-19T10:15+0200

2021-09-19T13:37+0200

Ráno se ideálně hodí k tomu, aby si člověk dopřál šálek kávy, když dodrží jednu závažnou podmínku, míní lékařka. Tento nápoj se dá konzumovat jenom s jídlem, nebo po jídle, jinak může být pro žaludek škodlivý, vysvětlila dietoložka.„Káva stimuluje výrobu kyseliny solné. Když si dáte kávu nalačno, začne výroba žaludečních šťáv, aby se trávilo jídlo. V tu chvíli ale v žaludku jídlo není. U lidí s problémy trávicího ústrojí, kteří mají sklon ke zvýšené kyselosti, zvlášť s gastritidou, to může vyvolat bolesti, diskomfort, pálení žáhy,“ varovala Lizunová.Káva během dne však nesmí nahradit oběd, poněvadž tento nápoj neobsahuje výživné látky, které člověk potřebuje. Může to ale být dost dobrá svačinka, poznamenala dietoložka.Některé lidi káva zjevně povzbudí. Proto by ji neměli pít večer ty osoby, které mají problémy se spánkem, dodala lékařka.„Káva má stimulující účinek, proto nedoporučujeme ji pít tři-čtyři hodiny před spánkem. Pro neklidné lidi, jež mají poruchy spánku, je káva pouze ranní varianta,“ řekla lékařka v rozhovoru pro Sputnik.Vědci potvrdili užitečnost kávy pro játraNoviny The Guardian již dříve s odkazem na vědce ze Southamptonské univerzity a Královského zdravotnického výzkumného ústavu v Edinburghu informovali, že konzumace kávy může ochránit organismus před vážnými chorobami jater.Tým výzkumníků téměř 11 let zkoumal stav jater 494 585 pacientů. Nakonec bylo zaregistrováno přes 3 600 případů chronických chorob jater, a také 301 úmrtí na ně.Analýza ukázala, že po zjištění indexu tělesné hmotnosti, konzumace alkoholu, kouření, měli ti, kdo si dávali jakékoli množství kávy, o 20 % menší riziko vývoje chronického nebo tukového onemocnění jater. Riziko možného úmrtí na tyto choroby měli milovníci kávy o 49 % nižší.Vědci přitom poznamenali, že se onemocnění jater nedá zbavit jenom s pomocí kávy. Odborníci radí omezení konzumace alkoholu a udržení normální váhy s pomocí správné výživy a tělesných cvičení.Chronické onemocnění jater je vážný problém pro zdravotnictví na celém světě. V letech 1990-2017 se úmrtnost na tuto chorobu zvýšila z 899 000 (1,9 %) na 1,32 milionu (2,4 %). Nejčastěji se tato nemoc vyskytuje v zemích s nízkými a středními příjmy, v Africe na jih od Sahary, Střední a Jižní Americe, východní Evropě a jihovýchodní Asii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin všemi opuštěny, nejčastěji vystupující pod značkou Kosmo Olin nebo matematických značek, ačkoli jsem ze zkumavky, živený agarem s chilli a probublávajícím mediciálním kyslíkem/ozónem, v tomto mám jasno... Pokud fyzicky nepracujeme nebo nesportujeme, žádné sacharidy třeba z housek, nebrat ! Před kávičkou je nejlepší si dát rajče, 4 plody moruše, dva fíky nebo uzené kuřecí stehýnko. Také plátek ananasu je dobrý, protože odstraňuje cholesterolové nánosy z žil. Já si do kávičky z pražených žaludů přidávám mletý bobkový list, mletý hřebíček, skořici a špetku skořice. Však už mám talentovou bouli za pravým uchem, rozumím čínsky a rozumím, co si mříká kočka skytkou. A teď už musím končit. Musím si koupit pštrosí vejce za 13 euro. Jeho bílek si mixuji do vychladlé kávičky. Potom se mi obě pohlaví nějak stimulují a ... 1

Zdeno Kávu si treba dať vtedy, keď na ňu máte chuť. 1

