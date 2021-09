https://cz.sputniknews.com/20210919/lezici-zenu-policiste-v-melbourne-postrikali-peprakem-zaslouzi-si-to-rika-jejich-zastupce-15881965.html

Ležící ženu policisté v Melbourne postříkali pepřákem. Zaslouží si to, říká jejich zástupce

Sobotní protesty proti lockdownu v australském městě Melbourne přerostly ve tvrdé střety s policií. Pozornost médií zaujal incident se seniorkou, kterou... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T17:06+0200

2021-09-19T17:06+0200

2021-09-19T17:11+0200

svět

policie

protestní akce

demonstrace

austrálie

melbourne

koronavirus

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/15880345_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_ae2a66cdf13036dd04b597fecf0cf91c.jpg

V sobotu vyšly do ulic stovky demonstrantů v hlavním městě jihoaustralského státu Victoria. Během akce záběrům kamer neunikl incident, při kterém dva policisté povalili na zem ženu, které je údajně přes 70 let.Následně ležící bezbrannou seniorku, která byla zahalena do australské vlajky, oba postříkali pepřovým sprejem do obličeje. Podle očitých svědků se svíjela na zemi v bolestech, dokud jí nepomohli na nohy další strážci pořádku.Názory na policejní zásah se různí. Vedení policistů stojí za svými podřízenými. Upozornili, že se protestující pokusili násilím sabotovat již šestý lockdown ve městě. Policejní velitel státu Victoria Mark Galliot tvrdí, že většina demonstrujících byli „agresivní mladí muži, kteří tam přišli, aby se porvali s policií“. Celkem během protestů bylo zadrženo 235 lidí. Deset policistů utrpělo zranění.Podobného názoru byl i šéf Policejní asociace Victorii Wayne Gatt, který podle Daily Mail prohlásil, že zásah policistů nemá být zpochybňován. Důrazně se ohradil proti těm, kdo chce vést „zbytečné debaty“ o tom, zda policejní zásah byl v některých případech „přiměřený“.Dále rovněž naznačil, že pokojní protestující, kteří schytali od policistů rány obušky a zásahy pepřovým sprejem, si to zasloužili. Provinili se totiž již jenom tím, že porušili zákaz vycházení.Policejní ředitelství státu Victoria oznámilo, že policisté čelili násilnému a agresivnímu chování protestujících. Výtržníci na ně házeli láhve a další předměty.Deset policistů, kteří byli zraněni, mají zlomený loket, zlomený nos a prst. Jeden policista má zpřetrhaný sval. Šest policistů bylo hospitalizováno. Zatčení účastníci protestů dostanou pokutu ve výši 5 452 australských dolarů (86 tisíc korun). Vyšetřování sobotních protestů pokračuje.Část internetových uživatelů se ale v případě 70leté ženy domnívá, že byl zásah policistů nepřiměřený.„Tato země se velmi rychle proměňuje v h*vno… a to není virem,“ napsal autor jednoho australského podcastu. „Je to kvůli nekompetentním vládám a velkým farmaceutickým společnostem, které využívají vzniklé situace, aby si vydělaly k*rva hodně peněz,“ poznamenal.„Zažaluji do jediného tato malá zvířata, která se nazývají policií. Jak by se jim líbilo, kdyby to byla jejich babička, matka, sestra, neteř nebo sestřenice?“ vzkázal k incidentu s povalenou seniorkou další komentátor.Jiní ale naopak se zásahem policie souhlasí.„Tvrdíte, že není nebezpečná. Ve skutečnosti ona je nebezpečí už jenom tím, že na někoho dýchá. Nevšimli jste si, že jsme uprostřed globální pandemie? Sobečtí lidé,“ uvádí další.Připomeňme, že od polovina června Austrálie zápasí s novou vlnou epidemie mutace delta koronaviru. Hlavní město Canberra, Sydney a Melbourne vyhlásily přísný lockdown. V sobotu bylo odhaleno 1 882 nových případů nákazy – většina v Sydney. Většina omezujících opatření zůstane v platnosti, dokud nebude naočkováno 70 % obyvatelstva starší 16 let. Podle statistik tato míra proočkovanosti může být dosažena na konci října nebo začátkem listopadu.Většina obyvatel Austrálie podporuje vakcinaci i protiepidemická opatření. Příležitostně se ale vyskytují protesty proti tomu, jak vláda zvládá pandemii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček A kopnutí si nezasloužila ? Jak ubohé ... 🐸🐸🐸🐸 2

Rastislav Babušák V Bielorusku by to bola na tvrdé sankcie - v Austrálii je to demokratické a in!... 0

austrálie

melbourne

2021

