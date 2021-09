https://cz.sputniknews.com/20210919/malacova-strasi-pred-ods-ve-vlade-budou-rusit-nemocnice-ministryne-ma-obsese-oponovala-adamova-15882340.html

Maláčová straší před ODS ve vládě: Budou rušit nemocnice. „Ministryně má obsese,“ oponovala Adamová

„Trojkoalice je podvod,“ varuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která povede volební kandidátku ČSSD v Praze. K diskuzi ve studiu CNN Prima... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Maláčová v pořadu Partie prohlásila, že její strana udělá všechno, aby se ODS do vlády nedostala.„ČSSD udělá všechno proto, aby se to nestalo. Když přijde do vlády ODS, budou se rušit nemocnice v malých městech,“ řekla Maláčová.Podle ní signálem možné budoucí spolupráce ANO a ODS je skutečnost, že Andrej Babiš na ODS vůbec neútočí.Na slova ministryně reagovala v pořadu šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která kandiduje v hlavním městě právě proti Maláčové.Pekarová Adamová však podotkla, že žádné námluvy s ANO koalice nedělá.Na možnou spolupráci s ANO již na Twitteru reagovala ODS. „Žádná jednání mezi ODS a ANO neprobíhají,“ stojí ve vyjádření.Vláda bez Babiše a možnosti vystoupení z EUPodle šéfa hnutí SPD Tomia Okamura je hlavní překážkou Babiše jako premiéra jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Okamura zároveň podotkl, že po volbách bude jeho hnutí jednat se všemi stranami, kromě Pirátů.Podmínku má však pro možnou spolupráci s ANO, kde nesmí být premiér Babiš a v koaliční smlouvě musí být referendum, včetně toho o odchodu z Evropské unie a z NATO.„Pan Okamura z EU vystoupit nechce, on o tom jen mluví,“ reagovala na Okamurovu podmínku ve studiu Partie Maláčová.„Prosím vás, nemluvte za naše hnutí. Nebuďte naší mluvčí. My bychom vás nechtěli ani zadarmo,“ vpálil jí zpět Okamura.Na dotaz, zda je možná spolupráce ČSSD s SPD, ministryně Maláčová odpověděla: „Pojďme tuto papalášskou diskuzi ukončit. Pojďme se bavit o předraženém bydlení. Nedovedu si představit spolupráci s SPD. Politika je jako zahradničení, nikdy to nekončí.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

