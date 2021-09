https://cz.sputniknews.com/20210919/media-podrobnosti-aukus-byly-dohodnuty-na-summitu-g7-bez-vedomi-macrona-15878334.html

Média: Podrobnosti AUKUS byly dohodnuty na summitu G7 bez vědomí Macrona

Média: Podrobnosti AUKUS byly dohodnuty na summitu G7 bez vědomí Macrona

Podrobnosti obranné dohody mezi USA, Velkou Británií a Austrálií byly dohodnuty bez vědomí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na červnovém summitu G7 v... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Uzavření dohody se, podle listu, zúčastnil tehdejší ministr zahraničí Velké Británie Dominic Raab. Ten přitom ignoroval varování, že to může poškodit vztahy s Čínou a Francií.Dokumenty týkající se AUKUS byly v britské vládě označeny za přísně tajné, praví se v článku.Připomeňme, že summit G7 se konal v hrabství Cornwall na jihu Velké Británie ve dnech 11.-13. června. Letos na něj byli pozváni lídři Austrálie, Indie, Jihoafrické republiky a Jižní Koreje.Britský premiér Boris Johnson, prezident USA Joe Biden a australský premiér Scott Morrison tento týden informovali o založení nového partnerství AUKUS v obranné a bezpečnostní sféře. Canberra také informovala o zrušení smlouvy o ponorkách s francouzskou společností Naval Group.Smlouva za 90 miliard australských dolarů (56 miliard eur), které říkali smlouva století, stanovila výrobu 12 útočných ponorek třídy Barracuda. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian nazval rozhodnutí Austrálie ranou do zad a poznamenal, že je naštván. Paříž čeká na vysvětlení jak z australské, tak z americké stranyV pátek byli francouzští velvyslanci v USA a Austrálii odvoláni na konzultace do Paříže. Média psala, že tak Francie učinila poprvé v dějinách.

