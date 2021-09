https://cz.sputniknews.com/20210919/medvedev-ma-silny-kasel-a-neprisel-do-stabu-jednotneho-ruska-15887781.html

Medvěděv má silný kašel a nepřišel do štábu Jednotného Ruska

Medvěděv má silný kašel a nepřišel do štábu Jednotného Ruska

Exprezident a předseda strany Jednotné Rusko Dmitrij Medvěděv je nemocný. Kvůli silnému kašli nedorazil do volebního štábu své partaje. 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T22:38+0200

2021-09-19T22:38+0200

2021-09-19T22:39+0200

svět

dmitrij medveděv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/584/87/5848717_0:0:2627:1478_1920x0_80_0_0_158b216b5186ea9191ffb67b5fa35ba6.jpg

„Je trochu nemocný, má silný kašel. Nemohl proto dnes být spolu s námi. Požádal mě ale, abych vám vyřídil obrovský dík,“ uvedl tajemník Jednotného Ruska Andrej Turčak.Podle předběžných volebních výsledků vládní Jednotné Rusko suverénně vede ve volbách do Státní dumy.Připomeňme, že před časem do karantény musel jít ruský prezident Vladimir Putin. Vysvětlil to tím, že v jeho okolí byla odhalena nákaza koronavirem. Medvěděv nyní zastává funkci místopředsedy Rady bezpečnosti Ruské federace.V neděli skončily třídenní volby. Občané Ruska volili obyvatelé regionu dva poslance Státní dumy, 40 poslanců Kaliningradské oblastní dumy a 125 poslanců okresních rad v osmi subjektech včetně Kaliningradu.Po zpracování 20 % protokolů ve volbách do Státní dumy vede Jednotné Rusko s 42,92 %, Komunistická strana Ruské federace (KPRF) 23,04 %, nacionalistická Liberální demokratická strana Ruska (LDPR) - 8,77 %, levicová strana Spravedlivé Rusko - 7,14 % a středopravicoví Noví lidé zatím získali 6,87 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210919/volby-v-rf-predsedkyne-ustredni-volebni-komise-naridila-propustit-sefa-jedne-uzemni-volebni-komise-15885028.html

Karel Adam A jediná podle západu "demokratická" strana v Rusku "Jabloko" má zatím 0,87%, tak to vypadá že se dostane do Dumy 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitrij medveděv