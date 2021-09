https://cz.sputniknews.com/20210919/merkelova-se-stala-prototypem-plysoveho-medvidka-foto-15880927.html

Merkelová se stala prototypem plyšového medvídka. Foto

Továrna na plyšové medvídky v německém Coburgu vyrobila medvídka za 189 eur u příležitosti odchodu Angely Merkelové z postu německé kancléřky. Informuje o tom... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Továrna existující sto let vyrábí plyšové medvídky věnované známým osobnostem. V její sbírce jsou například medvídci bývalých prezidentů USA Baracka Obamy, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna, a také jednoho z německých kancléřů, Helmuta Schmidta, a královny Velké Británie Alžběty II.Podle jeho slov to však nejsou hračky pro děti, ale umělecká díla.Medvídek Merkelové je oblečen do červeného sáčka a černých kalhot, a stejně jako slavný prototyp má stejně založené prsty u pasu. Má rovněž korálky v barvách německé vlajky. Uvádí se, že má být vyrobeno celkem 500 těchto hraček, přičemž jednoho medvídka mají darovat osobně Merkelové. Ta dostane medvídka číslo 16, jelikož toto číslo symbolizuje počet let na postu kancléřky SRN.Volby do německého Spolkového sněmu se mají konat 26. září, podle jejich výsledků bude sestavena nová vláda a navržen nový kancléř. Merkelová se o tento post ucházet nehodlá. Po volbách hodlá opustit politiku. Šest největších německých stran, jež jsou zastoupeny v nynějším parlamentu, mají dobré šance dostat se do nového Spolkového sněmu. Jsou to dvě německé křesťanské strany (CDU/CSU), Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), strana Svaz 90/Zelení, Svobodná demokratická strana a strana Levice. O křeslo kancléře bojují tři oficiální kandidáti, Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) a Annalena Baerbocková (Svaz 90/Zelení).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

angela merkelová