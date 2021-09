https://cz.sputniknews.com/20210919/new-york-times-odhaluje-podrobnosti-o-vrazde-iranskeho-jaderneho-fyzika-fachrizadeha-15883226.html

New York Times odhaluje podrobnosti o vraždě íránského jaderného fyzika Fachrízádeha

New York Times odhaluje podrobnosti o vraždě íránského jaderného fyzika Fachrízádeha

Izraelská rozvědka zabila íránského jaderného fyzika Mohsena Faсhrízádeha, který byl považován za šéfa íránského jaderného programu, pomocí vysoce...

Náměstek íránského ministra obrany, jaderný fyzik Mohsen Fachrízádeh byl zabit následkem atentátu poblíž Teheránu 27. listopadu 2020: byl vážně zraněn a zemřel v nemocnici. Kromě Fachrízádeha a jeho osobních strážců nikdo jiný na místě incidentu nebyl. Vědec řídil organizaci výzkumu a inovací na ministerstvu obrany.Média, včetně The Wall Street Journal, označovala vědce za „otce íránské bomby“ a podle amerického ministerstva financí stál v čele výzkumné firmy SPND, která vyvíjí jaderné zbraně. V roce 2018 označily izraelské úřady Fachrízádeho za hlavu celého jaderného projektu Teheránu.Podle informací médií bylo zařízení, schopné vystřelit až 600 ran za minutu, vybaveno umělou inteligencí a několika kamerami. Bylo řízeno prostřednictvím družice. Protože robot dohromady s belgickým kulometem FN MAG vážil kolem tuny, musel jej Mosad dodávat do Íránu po částech a montovat na místě.Poté byla konstrukce umístěna do zadní části pickupu plného výbušnin, aby se po vraždě skryly všechny důkazy. Tento plán se však nepodařilo zcela realizovat: výbuch pouze poškodil zařízení a nezničil jej. To, jak uvádějí noviny, pomohlo potvrdit verzi Teheránu, že vražda byla provedena pomocí dálkově ovládané zbraně.Íránské úřady obvinily z incidentu Izrael a také Lidové mudžáhedíny, jejichž organizace je v zemi zakázána, a slíbily odvetu za vraždu. Někteří íránští představitelé rovněž poukázali na zapojení USA a Saúdské Arábie a informovali o zatčení osob účastnících se atentátu.NYT uvádí, že Mosad od roku 2007 zavraždil šest íránských jaderných vědců, kteří pracovali s Fachrízádehem na programu jaderné bojové hlavice. Agenti se v roce 2009 pokusili zlikvidovat samotného Fachrízádeho, ale rozvědka měla podezření, že operace je ohrožena, a na poslední chvíli ji zrušila.Přípravy k nové operaci začaly po sérii schůzek mezi izraelskými představiteli a vysoce postavenými zástupci USA koncem roku 2019 a začátkem roku 2020. Zúčastnil se jich Josi Kohen (tehdejší ředitel Mosadu), bývalý americký prezident a ministr zahraničí Donald Trump a Mike Pompeo a bývalá ředitelka CIA Gina Haspelová. Izrael se k tomu rozhodl vrátit poté, co Trump na jaře 2018 oznámil odstoupení USA od jaderné dohody.V den operace čekal pickup na místě, kde měl projíždět Fachrízádeh. Na jeho auto bylo vypáleno 15 střel, z nichž některé zasáhly vědce. Jak informovala íránská informační agentura Fars News, tři kulky mu přerazily páteř. Poté, co byl vědec zavražděn, byl pickup pomocí dálkového ovládání vyhozen do povětří, ale zcela zničit zbraně, jak doufali izraelští agenti, se nepodařilo.O tom, že za vraždou íránského vědce stál Mosad, psaly v únoru noviny The Jewish Chronicle. Podle deníku se operace zúčastnilo více než 20 agentů, včetně íránských občanů. Po dobu osm měsíců pašovali do Íránu části dálkově ovládaných zbraní. Izrael svou účast na vraždě vědce oficiálně nepotvrdil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Milan Zmeskal Bože,Ty jsi ale vůl.Máš myšlení opice a pleteš se do politiky.

Simo Häyhä Na tomhle bylo hezky vidět kdo má reálnou převahu a může zasazovat rány nepřátelům a kdo může nanejvýš velkohubě žvanit🇮🇱👍👍👍👍👍

írán

