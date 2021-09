https://cz.sputniknews.com/20210919/odchod-z-afghanistanu-je-chyba-rekl-babis-a-navrhl-novou-taktiku-pro-nato-musime-zasahovat-tvrdi-15887208.html

Odchod z Afghánistánu je chyba, řekl Babiš a navrhl novou taktiku pro NATO. Musíme zasahovat, tvrdí

Odchod z Afghánistánu je chyba, řekl Babiš a navrhl novou taktiku pro NATO. Musíme zasahovat, tvrdí

Předseda české vlády Andrej Babiš dnes během svého projevu na zahájení přehlídky Dny NATO okomentoval výsledky vojenské mise Severoatlantické aliance v... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Tento víkend v Ostravě se konaly Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, mezi účastníky vojenské přehlídky byli český premiér Andrej Babiš a ministr obrany ČR Lubomír Metnar. Při zahájení nedělního programu předseda české vlády vystoupil s projevem, v němž ocenil práci příslušníků české armády, kteří se podíleli na evakuaci českých občanů a afghánských spolupracovníků z Afghánistánu.Vývoj situace v Afghánistánu poté, co země NATO zahájily stahování svých vojsk, byl nečekaný pro všechny. Rychlá kapitulace afghánské armády a pád tamní vlády názorně ukázaly, že západní země nebyly schopné pochopit skutečné nálady v afghánské společnosti a stav státních institucí. Postupem času se ukázalo, že afghánská armáda bez pomoci NATO neměla žádné šance v boji proti Tálibánu.Potřeba změnit taktikuPo ukončení mise v Afghánistánu musí Severoatlantická aliance jasně vymezit své priority do budoucna. Podle slov Babiše je hlavní úlohou NATO obrana členských zemí před vnější hrozbou, která předpokládá náležité technické priority. Dlouhodobé vojenské mise ve vzdálených regionech a budování infrastruktury v zemích, které mají odlišné politické a kulturní prostředí, pod tyto priority nespadají, naznačuje Babiš. Nicméně NATO i nadále musí bojovat s teroristickou hrozbou, avšak pomocí jiné taktiky, než dlouhodobá vojenská přítomnost ve třetích zemích. Důraz by měl být namísto toho kladen na likvidaci jednotlivých zázemí teroristů prostřednictvím přesných útoků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Dnes každý politik ví co se mělo v Afghanistanu dělat, že nikdo neměl koule se v Bruselu ozvat nebo odmítnout účast v té "spanilé afghánské jízdě" ? KA 3

Rastislav Babušák Tak z Babiša, bratia Česi, je i vojenský stratég. "Gratulujem"! 2

