„Pelle, ty hnusný slíži!" Pellegrini okomentoval nabídku Směru-SD a snesla se na něj vlna kritiky

„Pelle, ty hnusný slíži!“ Pellegrini okomentoval nabídku Směru-SD a snesla se na něj vlna kritiky

Předseda strany Směr-SD Robert Fico v sobotu vyzval představitele Hlasu-SD k okamžitému jednání o formě předvolební a povolební spolupráce. Nyní se k věci...

Pellegrini si myslí, že hovořit o předvolební spolupráci je zcela zbytečné. Prohlásil to dnes v relaci Za 5 minut 12 na slovenské televizi RTVS.Poznamenal také, že ochotu spolupracovat může dle Pellegriniho Fico projevit tak, že dodá podpisy na svolání mimořádné schůze na odvolání premiéra.K věci se vyslovil také místopředseda Hlasu-SD Richard Raši, který poznamenal, že jeho mimoparlamentní strana vylučuje předvolební spolupráci s opozičním Směrem-SD. stejně jako předvolební jednání o povolební situaci. Z jeho úst to zaznělo v nedělním diskusním pořadu TV Markíza Na tělo.Lídrovi Směru-SD poté vzkázal, aby se soustředil na opoziční sociálně-demokratickou politiku. Hlas-SD ji chce dělat se svou vlastní představou, která je podle něj jiná a moderní, nikoli archaická nebo rustikální. Podotkl rovněž, že opoziční strany mají přirozeně spolupracovat, když koalice dělá špatné kroky a rozhodnutí, nikoli vyzývat kvytváření bloků. Na otázku, zda by si jeho strana uměla představit být ve vládě v čele s Ficem, odpověděl, že sedět ve vládě si neumějí představit jen s fašisty a že „vše ostatní se uvidí po volbách“.Na nabídku reagovala i poslankyně Denisa Saková, která se nechala slyšet, že předčasné volby zatím vypsány nejsou a ve straně Hlas-SD vědí, co mají pro lidi dělat.Reakce veřejnostiKdyž však lidé zaznamenali reakci představitelů Hlasu-SD na Ficovu nabídku, měli spoustu výhrad.To ale nebylo vše. Mnozí totiž byli jasně pro spolupráci s Ficem.A nebyli sami: „Pane Pellegrini, věřím tomu, že pokud vyhrajete volby, nebo Směr, budete spolu. I když to podle vyjadřování nevypadá.“Jistou dávku kritiky si vysloužil i sám šéf Hlasu Pellegrini. Lidé mu připomínali zejména to, kde by byl bez Fica… A psali, že je možné, že za ním ještě bude po volbách „dolézat“.„Nelíbí se mi, jak se distancujete od spolupráce s Ficem... Vůl už zapomněl, že byl teletem? Nemůžete se tvářit, že jste něco víc, lepší než on… Pokud vám je bližší tato liberální sebranka, tak není o čem… Vpříštích volbách vám to lidé dají jasně najevo,“ dodávali ostatní.A padlo i pár nadávek: „Pelle, ty hnusný slíži! Dnes ses v TV debatě vyjádřil, že by si po volbách nespolupracoval s p. Ficem. Tak už to konečně ze sebe vyklop, kdo by to měl být, a nepřetvařuj se, ty liberální sluníčko!“Ficova nabídka a očekávání předčasných volebPředseda opozičního Směru-SD je přesvědčen, že se v jeho zemi blíží předčasné volby, a proto vyzval Hlas-SD k okamžitému zahájení jednání o předvolební a povolební spolupráci. Jednáními chce dosáhnout, aby ve volbách získali co nejlepší výsledek.Šéf Směru navíc dodal, že zahájení takových rozhovorů je nejen logickým a přirozeným krokem, ale také „se to od nás i očekává“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

