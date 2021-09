https://cz.sputniknews.com/20210919/pfizer-odhalil-necekane-vedlejsi-ucinky-po-aplikaci-treti-davky-sve-vakciny-15880348.html

Pfizer odhalil nečekané vedlejší účinky po aplikaci třetí dávky své vakcíny

Pfizer odhalil nečekané vedlejší účinky po aplikaci třetí dávky své vakcíny

Společnost Pfizer představila nové statistiky o vedlejších účincích po aplikaci třetí dávky vakcíny, kterou americká firma vyvinula spolu s německou... 19.09.2021

Tento týden Pfizer odeslal na americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) data, která svědčí o tom, že vedlejší účinky po podání třetí dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech se z větší části podobají těm, které byly dříve registrovány po aplikaci druhé dávky této očkovací látky. Výzkum zahrnoval kolem 300 účastníků ve věku od 18 do 55 let.Uvádí se, že 63,7 % lidí, kteří se zúčastnili výzkumu, pociťovali po podání třetí dávky preparátu únavu, u 48,4 % osob byla zaznamenána bolest hlavy, 39,1 % naočkovaných třetí dávkou přitom cítili bolest svalů. Podle oficiálních informací se ve většině případů jednalo o mírné či velmi mírné vedlejší účinky. Ve srovnání s druhou dávkou vakcíny má třetí dávka větší vliv na mladé lidi, píší média s odkazem na údaje představené Pfizerem.Kromě toho byly v řadě případů zaznamenány i nečekané vedlejší účinky, mezi nimiž jsou například otoky lymfatických uzlin, které se objevily u 16 účastníků výzkumu. Celkem nestandardní vedlejší účinky byly zaevidovány v 44 případech.Přeočkování v ČeskuDnes jsme informovali o tom, že od pondělí třetí dávku vakcíny v České republice budou moci dostat tisíce lidí, kteří o to mají zájem a kteří mají nejméně osm měsíců po ukončeném očkování.Mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka prohlásil, že v pondělí přijde 7800 lidem informační SMS, která na možnost posilující dávky upozorní. Dodává také, že se lidé nemusí obávat, že by čekali několik dnů na termín. Aktuálně je totiž více vakcín než zájemců.Lidé budou vyplňovat své osobní údaje, na jejichž základě systém po odeslání formuláře pozná, zda člověk splňuje podmínky pro posilující dávku. Pokud lidé nemají osm měsíců po ukončeném očkování, systém jim dál nic neukáže. Když se lidé rozhodnou přeočkovat, posilující dávku budou mít zaznamenanou i v aplikaci Tečka společně s certifikátem o ukončeném očkování.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

