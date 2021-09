https://cz.sputniknews.com/20210919/praha-slavi-krasne-prvenstvi-hlavni-mesto-cr-bylo-zvoleno-nejkrasnejsim-mestem-planety-15878951.html

Praha slaví krásné prvenství: Hlavní město ČR bylo zvoleno nejkrásnějším městem planety

Praha může slavit. V žebříčku magazínu Time Out, jehož hodnocení je založeno na anketě mezi 27 tisíci lidmi napříč planetou, totiž byla zvolena vůbec... 19.09.2021

2021-09-19

Říká se, že Praha patří mezi nejkrásnější města světa. A nyní byla tato teze potvrzena. Město, které nabízí nespočet krásný míst, jako je Karlův most, Staroměstský orloj, Letenské sady či nábřeží Vltavy, totiž uspělo ve známém žebříčku.Magazín se v rámci svého hodnocení dotazoval samotných obyvatel na kvality jejich domovských měst. V Praze přitom 83 procent rezidentů vyzdvihlo právě její malebný vzhled tvořený historickými uličkami, v nichž se potkává gotika s renesancí, barokem i secesí.Upozorňuje tak na to, že Praha má mnoho předností. A díky tomu jí, kromě ocenění nejkrásnější a sedmé nejlepší město v hlavní kategorii žebříčku, patří také druhé místo za relaxaci.Pokud jde o to, jak v žebříčku dopadla další města, druhou příčku obsadilo Chicago. Další umístění měste ve zbytku žebříčku zatím není k dispozici, magazín ho pravděpodobně odhalí postupně.Připomeňme, že magazín hlavní žebříček nejlepších měst publikoval dne 8. září. První příčku v něm obsadilo San Francisco, druhou Amsterdam a třetí Manchester. Praha získala zmíněné sedmé místo.Hlavní město PrahaPraha je nejen hlavním městem Česka, ale také současně největším městem. Nachází se mírně severně od středu Čech na řece Vltavě, ve Středočeském kraji. Jedná se také o 14. největší město Evropské unie.Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Je také sídlem tamního prezidenta, parlamentu, vlády, ústředních státních orgánů, jednoho ze dvou vrchních soudů a mnohého dalšího.Město se rozkládá na území 496 km² a žije zde okolo 1,3 milionu obyvatel, v pražské metropolitní oblasti žije zhruba 2,1 milionu obyvatel. Jde o vysoce ekonomicky vyspělý a bohatý region s vysokou životní úrovní. Nejen turisty zaujme její architektura a krásná zákoutí - do dnešní podoby se však Praha vyvíjela celých jedenáct století. Mezi hlavní atrakce patří Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí s Pražským orlojem, Josefov, Petřín a Vyšehrad. Od roku 1992 je historické centrum Prahy zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

ignác "Magazín se v rámci svého hodnocení dotazoval samotných obyvatel na kvality jejich domovských měst. " Takže si Prahu pochválili sami pražáci a není to žebříček světové popularity. 3

ignác Stará Praha má ještě nějaké kouzlo, když člověk nekouká do výloh ale nesmíte zabloudit kousíček z turistických špeků třeba do Šervůdu a na Hlavní nádraží. Praha je z většiny hnusné, pochcané, posrané, posprejované, hektické, agresívní, zločinecké město. Já se Praze dávno vyhýbám, co to jde. 3

