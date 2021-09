https://cz.sputniknews.com/20210919/predpremiera-dokumentu-o-karlu-gottovi-a-prvni-slova-vdovy-ivany-na-verejnosti-co-zaznelo-15879613.html

Předpremiéra dokumentu o Karlu Gottovi a první slova vdovy Ivany na veřejnosti. Co zaznělo?

Předpremiéra dokumentu o Karlu Gottovi a první slova vdovy Ivany na veřejnosti. Co zaznělo?

Hned na úvod zmiňme, že celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Stvořila jej renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová a jeho natáčení trvalo po dobu celého jednoho roku. První klapka k dokumentu Karel padla 22. října 2018. Snímek zachycuje nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor, není všakpřehlídkou jeho nesporné slávy a úspěchů. I přesto jej ale vyobrazuje jako fenoménálního zpěváka, malíře a zároveň milujícího manžela a otce svých dětí.Film byl již dokončen a dosud čekal na své představení veřejnosti. Konečně se však dočkal. V sobotu měl totiž snímek v Plzni předpremiéru, které se zúčastnila i manželka zesnulého zpěváka Ivana.Zmiňme, že Gottová před publikem promluvila vůbec poprvé od jeho smrti před dvěma lety. Na sociálních sítích sice občas aktivní je, ale sama seveřejnosti spíše straní.Ta však nebyla jediná, kdo na předpremiéře promluvil. Pár slov pronesla také sama režisérka filmu Malířová Špátová.V neposlední řadě zmiňme, že koronavirová pandemie uvedení snímku značně zkomplikovala. Výsledkem byl vynucený roční odklad, a tak film do kin slavnostně zamíří na začátku října.Karel GottGott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Byl to český šlágrový zpěvák, herec, malíř a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík, po roce 1996 pak Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42.Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Vydal celkem 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků získal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.Pokud jde o jeho osobní život, nyní je jeho manželkou Ivana Gottová, s níž má dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nedávno nazpíval duet s názvem Srdce nehasnou. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál zápas s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října 2019. Uctít jeho památku na Žofín přišlo přes padesát tisíc lidí. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v sobotu 12. října v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Ve stejný den byl vyhlášen státní smutek.

