Předsedkyně ruské volební komise: Více než 8,5 tisíce hlasovacích lístků bylo prohlášeno za neplatné

Předsedkyně ruské volební komise: Více než 8,5 tisíce hlasovacích lístků bylo prohlášeno za neplatné

Podle údajů v 17:30 moskevského času byly prohlášeny za neplatné hlasovací lístky v 54 volebních místnostech v 17 subjektech Ruské federace, celkem více než... 19.09.2021

„Co se týče neplatnosti hlasovacích lístků v řadě volebních místností ... V půl šesté máme informace o 17 subjektech Ruské federace ... Celkem bylo v 54 volebních místnostech prohlášeno za neplatné 8539 volebních lístků, číslo není konečné,“ řekla Pamfilovová v informačním centru ÚVK.Upřesnila, že jde o Adygejsko, Baškirsko, Kalmyckou republiku, Mordvinsko, Severní Osetii, Altajský, Kamčatský a Stavropolský kraj, Brjanskou, Ivanovskou, Kemerovskou, Leningradskou, Moskevskou, Samarskou, Uljanovskou a Čeljabinskou oblast a hlavní město Moskvu.Hlasování ve volbách do Dumy a další volby ve stejném hlasovacím dni probíhají letos od 17. do 19. září, vyplývá z rozhodnutí ÚVK. Státní duma je volena na pětileté funkční období podle smíšeného volebního systému: 225 poslanců je voleno podle stranických seznamů, dalších 225 - z jednomandátových obvodů v jednom kole.Pamfilovová vyzvala k potrestání organizátorů volebních přestupků v PetrohraděVšichni organizátoři volebních přestupků v Petrohradě by měli být nakonec potrestáni, prohlásila Ella Pamfilovová, předsedkyně ÚVK.Místopředseda ÚVK Nikolaj Bulajev uvedl, že ÚVK zpracovává stížnosti na situaci při volbách v Petrohradě.S pochopením situace a předvídáním, s odhalováním určitých porušení v každé fázi, tam ÚVK vyslala člena ÚVK, zaměstnance aparátu, zástupce orgánů činných v trestním řízení, „abychom předešli všemu, čemu je možné předejít, a odhalit to, čemu není možné předejít,“ vysvětlila Panfilovová.Již dříve uvedla, že ve volební komisi Petrohradu je „pátá kolona“, která nemá zájem na odhalování přestupků, a vyzvala k účinnější kontrole situace s volbami ve městě. Kromě toho prohlásila, že je nutné přijmout opatření až po odvolání předsedy ÚVK Petrohradu za odnesení trezoru s hlasovacími lístky z volební místnosti a kvůli možnému střetu zájmů ze strany starosty městské části.Hlasování ve volbách do Státní dumy probíhalo od 17. do 19. září.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Diskreditace voleb v Rusku Navalného tlupou se nepodařilo, uvidíme za pár dnů co vymyslí chlapci a děvčata v Bruselu. 1

Martin CZ Já jsem některé "hlasovací lístky" viděl .. Jako když tam někdo nakreslí péro místo toho aby zaškrtl stranu tak je logické že to není platné. :D 0

