V Praze začalo hlasování ve volbách do ruské Státní dumy

V Praze začalo hlasování ve volbách do ruské Státní dumy

Již více než 200 lidí dorazilo do volební místnosti otevřené v Ruském středisku pro vědu a kulturu v Praze, aby hlasovalo ve volbách do Státní dumy Ruské... 19.09.2021

„Aktivita voličů postupně roste, u vchodu do volební místnosti stojí malá fronta. K 11.30 hod místního času hlasovalo už přes 200 lidí. Naše volební místnost bude otevřena do 20.00 hod,“ uvedl Vladyševskij.Na aktivní účast Rusů žijících v Praze a jejím okolí ve volbách do Státní dumy upozornil také ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij.„V České republice byly vytvořeny tři volební místnosti, jedna z nichž se nachází v Praze, zatímco ostatní jsou na generálních konzulátech v Brně a v Karlových Varech. Jsou tu vytvořeny všechny podmínky pro volné hlasování, aktivita voličů narůstá. Proto si myslím, že volební komise bude mít dnes opravdu hodně práce a čeká ji bezesná noc,“ řekl velvyslanec.Volby v RuskuVolby do Státní dumy RF letos probíhají od 17. do 19. září. Ruská Státní duma je volena na pět let, volí se 450 poslanců. V řadě oblastí se také volí nové složení regionálních sněmů nebo gubernátoři.Do voleb se registrovalo 14 stran: Komunistická strana Ruské federace, Liberálně-demokratická strana Ruska, Noví lidé, Jednotné Rusko, Spravedlivé Rusko – Za pravdu, Jablko, Strana růstu, Ruská strana svobody a spravedlivosti, Komunisté Ruska, Občanská platforma, Zelená alternativa, Rodina a Strana důchodců.Nově také obyvatelé sedmi oblastí mohou hlasovat na dálku online. Toto hlasování si vybralo přes 2,6 milionu Rusů. Za necelé dvě hodiny od začátku voleb v Moskvě do Státní dumy elektronicky hlasovalo přes 25 tisíc lidí, volební účast byla 2,2 %.V samotném Rusku je registrováno 108 milionů voličů, další dva miliony voličů jsou v zahraničí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Renegát A co dělají protiruští štváči z pražských radnic a z dosluhující české vlády? Změnili se ze řvounů na přizdisráče a v tichosti a se sevřenýma půlkama sledují, jak se od nás volí do ruské dumy :DDD 108

Peter Pavelka Cr uz siri spravy o podvodoch v Rusku , je to tema dna . Ako hovori Pekarova , Rusko nebude stavat v CR ani ptaci budku . Potvrdzuje sa zaradenie CR ako darebacky stat ! 106

