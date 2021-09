https://cz.sputniknews.com/20210919/v-te-bruselske-petce-jde-kazdy-kazdemu-po-krku-uz-dlouho-pirati-na-novem-plakatu-zesmesnili-fialu-15885760.html

„V té bruselské pětce jde každý každému po krku už dlouho.“ Piráti na novém plakátu zesměšnili Fialu

„V té bruselské pětce jde každý každému po krku už dlouho.“ Piráti na novém plakátu zesměšnili Fialu

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v rámci předvolební kampaně uveřejnil na Facebooku plakát, který má za účel předvést politického oponenta z... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-19T22:38+0200

2021-09-19T22:38+0200

2021-09-19T22:38+0200

česko

andrej babiš

ano

pirátská strana

petr fiala

ods

ivan bartoš

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1151/86/11518639_0:74:1417:871_1920x0_80_0_0_a4d1fb2b880ac438e2f4316a8f0d7cb2.jpg

I když předseda ODS Petr Fiala nejednou vyloučil možnost povolební spolupráce své strany s hnutím ANO, spekulace o tom, že zmiňovaná spolupráce je skutečně možná, se dosud šíří ve veřejném prostoru. Pirát Michálek například využil tohoto tématuk tomu, aby poukázal na politickou bezzásadovost Fialy. Na předvolebním plakátu je totiž předseda ODS zobrazován jako ženich, který vyhrál volby a vybírá si svoji manželku, která se stane jeho vládním partnerem. Sarkastický popisek na plakátu naznačuje, že volbou Fialy je koalice s Andrejem Babišem.„Káva s mlékem nebo bez mléka? Motýlek nebo kravata? Lyže nebo snowboard? Občas není nic špatného na troše nerozhodnosti. Alespoň pokud zrovna nejste lídrem jedné z demokratických koalic. To je totiž ta chvíle, kdy je třeba udělat jasné rozhodnutí. Věřím tedy, že pan Fiala se rozhodl správně a bude věrný nevěstě, kterou si vybral. I když mu část rodiny dohazuje úplně jinou ženskou,“ uvedl Michálek.Reakce uživatelůMnohým uživatelům se zdál příspěvek Pirátů docela hloupý, ale v každém případě vtipný.Jiní naopak seriózně poukazovali na to, jak mnoho nenávisti generuje soupeření mezi opozicí.„V té bruselské pětce jde každý každému po krku už dlouho,“ poznamenal Karel Sedivy.Ostatní však ani nemohli uvěřit, že by Michálek opravdu mohl uveřejnit takový plakát, obzvlášť proto, že ten na jeho facebookové stránce vůbec není. Uživatel Štěpánek však tvrdí, že politik příspěvek již smazal.„To je fake, ne? On přece není až takový idiot… nebo?“ zajímá se Tomas_K.„To bude hoax, nebo panu někdo hacknul profil. Přece není tak pitomej, aby se střílel do vlastní nohy,“ domnívá se Jindřich z Doubku.„Michálek je úplně dementní kokůtek. To není nic novýho...,“ tvrdí Mental Hospital.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210919/malacova-strasi-pred-ods-ve-vlade-budou-rusit-nemocnice-ministryne-ma-obsese-oponovala-adamova-15882340.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, ano, pirátská strana, petr fiala, ods, ivan bartoš, parlamentní volby