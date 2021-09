Volby v RF: Předsedkyně Ústřední volební komise nařídila propustit šéfa jedné územní volební komise

https://cz.sputniknews.com/20210919/volby-v-rf-predsedkyne-ustredni-volebni-komise-naridila-propustit-sefa-jedne-uzemni-volebni-komise-15885028.html

Předsedkyně Ústřední volební komise RF Ella Pamfilovová prohlásila, že šéf jedné z územních komisí ve Stavropolském kraji musí být propuštěn. Důvodem byla... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém dnešním vystoupení předsedkyně Ústřední volební komise Ruské federace Ella Pamfilovová vyzvala k propuštění šéfa územní komise ve Stavropolském kraji na jihu Ruska. Pamfilovové byl před tím předložen videozáznam z volebního okrsku № 10/85 ve městě Pjatigorsk, na němž bylo vidět, jak neznámá osoba vhazuje několik hlasovacích lístků do trezoru, který byl již zapečetěn tamní volební komisí.Kromě toho informovala o propuštění předsedů tří volebních okrsků, v nichž byla odhalena závažná porušení. Jak uvedla Pamfilovová, celkem bylo odhaleno osm případů vhození hlasovacích lístků se zfalšovanými podpisy v šesti regionech. Ve všech případech hlasovací lístky byly v těchto okrscích prohlášeny za neplatné.Předsedkyně ÚVK také poznamenala, že v některých okrscích dochází k mylným podezřením či obviněním z porušení, když jedna osoba vhazuje hned několik hlasovacích lístků. Podle jejích slov v některých regionech kromě voleb do dolní komory ruského parlamentu zároveň probíhají místní volby, a proto mají voliči k dispozici několik hlasovacích lístků.Valentina Matvijenková, předsedkyně Rady federace – horní komory ruského parlamentu, také poznamenala, že často přicházejí zprávy o tzv. fejkových porušeních či fejkových vhozeních zfalšovaných hlasovacích lístků. Politička zdůraznila, že všechny takové zprávy následně prověřují a vyvracejí.Útoky na ruský systém online hlasováníJiž dříve jsme s odkazem na ruské ministerstvo digitálního rozvoje, komunikace a masmédií informovali o tom, že ruský systém online hlasování byl 17. září vystaven útokům typu Denial-of-service (DDOS), pocházejícím z IP adres registrovaných v USA, Německu a na Ukrajině.Ministerstvo uvedlo, že útoky byly zaměřeny na autentizační systém, ale neovlivnily jeho provoz.Podle ministerstva byl první útok zaznamenán v 10:36 moskevského času, byl zaměřen na služby pro poskytování elektronického hlasování, druhý v 10:45 byl zaměřen na „zablokování přístupu ke službám identifikačního a autentizačního systému používaného k autorizaci na portálu veřejných služeb”.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Až moc okaté byly některé záznamy o "porušování voleb" v Rusku, jako úplně náhodou kamera nahlédla za plentu, úplně náhodu na okamžik, někdo zakryl kameru monitorující místnost, jako náhodou kamera / z neobvyklého úhlu zaznamenala, že někdo hází do urny balík papíru atd.. Ke to přesně styl Navalného štábu.. a zaznamenalo to jedno předtím Navalným placené sdružení. Nějaké prohlášení, že osoby vhazovali více lístku najednou vzbudí ohlas ve světě, protože toto nikdo nevysvětluje tím, že se volí do více orgánu.. Špína zůstane špínou, za peníze bude proti své zemi a svým spoluobčanům. Budou tady vykřikovat právě ti, co chodili a sledovali v ČSSR kdo nejde k volbám atd...

