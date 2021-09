https://cz.sputniknews.com/20210919/zlociny-proti-lidskosti-ovcacka-pobourilo-rozhodnuti-britskeho-soudu-o-zmenach-pohlavi-u-deti-15886061.html

„Zločiny proti lidskosti.“ Ovčáčka pobouřilo rozhodnutí britského soudu o změnách pohlaví u dětí

Mohou nezletilé děti dát informovaný souhlas o blokaci puberty? Podle britského odvolacího soudu ano. Takový rozsudek pobouřil hradního mluvčího Jiřího... 19.09.2021, Sputnik Česká republika

Ovčáček okomentoval páteční rozhodnutí odvolacího soudu, které zrušilo verdikt tribunálu nižší instance. V případu, který se táhne již rok, 24letá Keira Bellová žaluje kliniku Tavistock a nadaci Portman NHS, jež v Británii provádí tranzici dětí.Bellová tvrdí, že před deseti lety ve věku 16 let, kdy začala na základě předpisu lékařů brát preparáty blokující pubertu, ještě nemohla vědět, co přesně dělá a jaké může mít léčba důsledky. Lékaři podle ní měli více oponovat jejímu rozhodnutí.Vrchní soud tehdy stanovil, že je nepravděpodobné, aby děti mladší 13 let byly schopny poskytnout informovaný souhlas k lékům na blokaci puberty a děti ve věku 14 a 15 let podle něj nejsou schopné porozumět dlouhodobým rizikům a následkům tohoto rozhodnutí.Nicméně v pátek odvolací soud dal za pravdu klinice Tavistock. Podle verdiktu je na lékařích, aby posoudili, zda je nezletilý pacient schopen pochopit důsledek svého rozhodnutí.Klinika tento rozsudek uvítala. „Rozsudek potvrzuje, že je na lékařích, nikoli na soudcích, aby rozhodovali o způsobilosti dětí mladších 16 let souhlasit s léčbou,“ stojí v jejím prohlášení.Naopak Bellová uvedla, že je rozhodnutím soudců zklamaná a bude žádat o odvolání k nejvyššímu soudu.Ovčáček verdikt britského odvolacího soudu zapsal na seznam hříchů pokrokářů, kteří podle něj ničí západní civilizaci.Blokování puberty i hormonální léčba je možná i v Česku. Samotný operační zákrok je podle zákonu možný až od 18. roku života a doporučuje ho specializovaná komise na ministerstvu zdravotnictví.Nedávno portál Lidovky.cz upozornil na to, že i v Česku roste počet dětí, kteří žádají o změnu pohlaví. Předseda Sexuologické společnosti Petr Weiss to připisuje především větší informovanosti populace.Podle něj velkou roli hrají i sociální sítě, díky kterým děti vědí, že v tom nejsou sami, a tak mnohdy najdou odvahu přiznat své pocity. Internet pak pomáhá i rodičům, kteří po přečtení různých informací snáze přijmou fakt, že jejich potomek nesouzní se svým biologickým pohlavím. Nejčastěji na sexuologa obrací děti kolem dvanácti až šestnácti let. V naprosté většině případů to jsou dívky, které se cítí být chlapci.Sexuologické oddělení ve Fakultní nemocnici Brno ve svém výzkumu zjistilo, že 40 % dětí a mladistvých u nichž byl potvrzen transsexualismus a měli nárok na zahájení hormonální léčby, názor změnili a v terapii nepokračovali.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

