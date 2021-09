https://cz.sputniknews.com/20210920/aplikace-telegram-ma-vypadky--15891606.html

Aplikace Telegram má výpadky

Aplikace Telegram má výpadky

Uživatelé Telegramu z celého světa informují o výpadcích aplikace Telegram, vyplývá to také z údajů na portálu Downdetector, který sleduje poruchy a odpojení... 20.09.2021

Výpadky začaly asi v 9:28 moskevského času. 58 % uživatelů sociální sítě si stěžuje na poruchy v aplikaci, 22 % na problémy s připojením k serveru, 20 % na problémy s webem. Na problémy narazili obyvatelé Ruska, Ukrajiny, Itálie a dalších zemí.Telegram je messenger na výměnu zpráv a mediálních souborů četných formátů. Projekt byl vyvinut v roce 2013 Pavlem Durovem, zakladatelem sociální sítě VKontakte.Jak najít Sputnik Česká republika na TelegramuNejzajímavější novinky ze Sputniku Česká republika můžete nově sledovat také na sociální síti Telegram. Abyste měli aktuální informace o nejnovějších událostech, mohli komentovat novinky v reálném čase, vyměňovat si názory s námi, ale i ostatními uživateli, prostudujte si návod k používání Telegramu. A nezapomeňte nás sledovat!Jak začít s Telegramem? Nejprve si musíte do mobilního telefonu stáhnout aplikaci Telegram. Potřebujete jen pár minut volného času a samozřejmě telefon s operačním systémem Android nebo iOS. Aplikaci Telegram si můžete zdarma stáhnout z Google PlayStore nebo App Store.Jakmile PlayStore nebo App Store otevřete, klepněte na vyhledávač, do kterého napište „Telegram“. Poté stisknutím vyhledávacího tlačítka potvrďte hledaný výraz.V seznamu nabízených aplikací vyberte aplikaci s obrázkem papírové šipky na modrém pozadí, klepněte na jeho záložku a pro instalaci do telefonu stiskněte tlačítko „Instalovat“.Postup pro Android a iOS je prakticky stejný. Po instalaci otevřete aplikaci a klikněte na „Začít psát zprávu“. Při prvním spuštění aplikace budete muset uvést a potvrdit vaše telefonní číslo a vaši národnost, aby bylo možné provést konfigurační postup spojený s vaším telefonním číslem, proto zadejte své telefonní číslo v zobrazeném poli.K ověření telefonního čísla vám Telegram zašle potvrzovací kód, který musíte zadat do příslušného textového pole, abyste mohli pokračovat a začít aplikaci používat.Jakmile zadáte kód, můžete okamžitě začít používat aplikaci. Po zadání kódu se objeví pole, kam můžete napsat své jméno a příjmení.Jak se dostat na Sputnik Česká republikaTelegram je nyní připraven k použití. Chcete-li sledovat Sputnik Česká republika, musíte kliknout na ikonu lupy v pravém horním rohu obrazovky. Do vyhledávacího pole zadejte Sputnik Česká republika a otevřete si náš účet. Ve svém účtu v dolní části obrazovky kliknutím na „Připojit“ získáte nejnovější informace a neuniknou vám žádné důležité novinky.Chcete-li komentovat obsah, stačí klinout na „Zanechat komentář“ v dolní části příspěvku.Tato aplikace, která v poslední době dosáhla již půl miliardy uživatelů a stále se rychle rozvíjí, je ideálním místem pro okamžité zasílání nejnovějších zpráv z celého světa, aktualizací, infografik, fotografií a videí přímo z míst událostí.Máte právo na informace a být první, kdo zjistí, o čem ostatní mlčí!Sledujte nás na Sputnik Česká republika.

Kraken007 Telegram… to je ta aplikace; na které se domlouvali teroristé a majitel odepřel spolupracovat s fsb? A proč není dostupná i v češtině? Snad si někdo nemyslí; že si budu telegram instalovat s angličtinou atp. Bělorusko ji má a ČR ne? 0

Ramzan Kadyrov SBU alebo CIA? 0

