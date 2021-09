https://cz.sputniknews.com/20210920/byvaly-specialni-prokurator-dusan-kovacik-je-vinny-rozhodl-slovensky-soud-dostal-14-let-vezeni-15900321.html

Bývalý speciální prokurátor Dušan Kovačik je vinný, rozhodl slovenský soud. Dostal 14 let vězení

Specializovaný trestní soud v Pezinku uznal někdejšího speciálního prokurátora Dušana Kovačika vinným z korupce a podpory zločinecké skupiny. Uvádí se, že... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

Dušan Kovačik, bývalý šéf složky slovenské prokuratury, která byla původně založená za účelem boje proti korupci a organizovanému zločinu, stráví příští 14 let za mřížemi. Dnes o tom rozhodl specializovaný trestní soud v Pezinku, který uznal Kovačíka vinným z korupce, nezákonného vynášení informací z vyšetřovacích spisů, zasahování do rozhodování o vazebním stíhání Ľubomíra Kudličky a podpory zločinecké skupiny. Kromě 14 let odnětí svobody je Kovačik také potrestán propadnutím majetku.Podle zjištění soudu Kovačík přijal úplatek ve výši 50 tisíc eur za to, že pomohl šéfovi zločinecké skupiny Ľubomíru Kudličkovi vyhnout se trestu, a sice nepodal stížnost proti rozhodnutí soudu, který Kudličku propustil na svobodu. Soud se mimo jiné opíral o svědectví členů zločinecké skupiny, kteří bezprostředně komunikovali s Kovačíkem. Obhajoba bývalého speciálního prokurátora přitom zpochybnila důvěryhodnost těchto svědků, a to kvůli tomu, že jsou stíháni v jiných kauzách a občas poskytovali nepřesná svědectví.Připomeňme, že v říjnu loňského roku slovenská Národní kriminální agentura zadržela tehdejšího speciálního prokurátora Dušana Kovačika, později proti němu bylo zahájeno vazební stíhání. Následně se Kovačik dobrovolně vzdal funkce speciálního prokurátora, o čemž informoval Národní radu Slovenska.Obvinění novinářů Denníku NDnes jsme informovali o tom, že slovenská policie sdělila obvinění dvěma novinářům Denníku N z prozrazení utajovaných informací v jednom z článků od roku 2018. Jedná se o Moniku Tódovou a zástupce šéfredaktora Denníku N Konstantina Čikovského, kteří měli vyzradit totožnost utajovaného svědka Petra Tótha v kauze Kuciak.Trestní oznámení na policii podal sám Petr Tóth, který si myslí, že obsah článku z roku 2018, prozrazující jeho totožnost, mohl ohrozit jeho život. Na začátku slovenská policie odmítla přijmout od Tótha trestní oznámení, ten však později podal stížnost na prokuraturu, která nařídila vznést obvinění proti dvěma slovenským novinářům.Uvádí se, že pokud bude vina Tódové a Čikovského prokázána, mohou dostat trest odnětí svobody ve výši jednoho roku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

