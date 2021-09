https://cz.sputniknews.com/20210920/francie-vystoupila-proti-jednani-o-volnem-obchodu-eu-s-australii-15888959.html

Francie vystoupila proti jednání o volném obchodu EU s Austrálií

Francie vystoupila proti jednání o volném obchodu EU s Austrálií

Evropská unie pravděpodobně nebude moci pokračovat v jednání o volném obchodu s Austrálií, protože její důvěra je po zrušení dodávek ponorek podkopána, oznámil...

Noviny poznamenávají, že teoreticky má Evropská komise výlučné pravomoci k obchodním jednáním jménem 27 členských států EU, ale ve skutečnosti pravděpodobně nepůjde „otevřené proti Francii“.Kritika ze strany Paříže se nejspíše nebude líbit Švédsku, Irsku nebo Nizozemsku, tyto strany EU mají volnější pravidla obchodu. Irský ministr pro rozvoj obchodu Robert Troy redakci uvedl, že by chtěl vidět progres v jednání s Austrálií a dohoda s ní musí být „hodně výhodná“.Zároveň předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange přiznal, že dohoda se dostala do složité pozice a činy Austrálie zasáhly zájmy Německa, protože AUKUS se týká i německé společnosti Atlas Elektroniky, která je součástí lodního holdingu ThyssenKrupp.Podle něj by odpovědí mělo být „rozšíření otevřené strategické autonomie EU a určení vlastních zájmů ve sféře ekonomiky, politiky a bezpečnosti“.AUKUSPřipomeňme, že britský premiér Boris Johnson, prezident USA Joe Biden a australský premiér Scott Morrison minulý týden informovali o založení nového partnerství AUKUS v obranné a bezpečnostní sféře. Canberra také informovala o zrušení smlouvy o ponorkách s francouzskou společností Naval Group.Smlouva za 90 miliard australských dolarů (56 miliard eur), které říkali smlouva století, stanovovala výrobu 12 útočných ponorek třídy Barracuda.Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian nazval rozhodnutí Austrálie ranou do zad a poznamenal, že je naštván. Paříž čeká na vysvětlení jak z australské, tak z americké strany.V pátek byli francouzští velvyslanci v USA a Austrálii odvoláni na konzultace do Paříže. Média psala, že tak Francie učinila poprvé v dějinách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

