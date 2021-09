https://cz.sputniknews.com/20210920/hrajete-spinavou-hru-noro-fridrichova-promluvila-o-epidemii-neockovanych-cesi-zautocili-15894477.html

„Hrajete špinavou hru, Noro.“ Fridrichová promluvila o epidemii neočkovaných. Češi zaútočili

Téma koronaviru stále rezonuje v české společnosti a je i často probíraným tématem v České televizi, Dokazuje to i jedna z posledních reportáží v pořadu 168... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

Fridrichová se v poslední reportáži pohybovala na tenkém ledě. Mluvila totiž o hospitalizaci neočkovaných lidí, kteří se nakazili covidem-19, a dokonce to celénazvala epidemií neočkovaných. Této otázky se dotkla i na svém účtu na sociální síti.Za zmínku stojí, že moderátorka v pořadu hovořila o tom, že v nemocnici končí nejčastěji nakažení bez vakcíny.Následně Fridrichová dodala, že aktuálně je v ČR neočkovaných zhruba 40 % populace, včetně těch, kdo očkování odmítají. Podle jejich slov navíc nemocných v nemocnicích pomalu, ale jistě, přibývá, a za tři týdny se jejich počet ztrojnásobil. V pořadu se přitom odkazují na nejnovější data.Reportáž byla kromě pochmurné hudby doplněna i infografikou, která měla zobrazovat, že drtivou většinu pacientů představujíneočkovaní lidé. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR celkem 83 % hospitalizovaných s covidem totiž nemá očkování a u lidí s těžkým stavem jsou to dvě třetiny.V pořadu se ozvali i odborníci, kteří trvali na tom, že očkování skutečně funguje a že by ČR mělo přidat a společnost pokud možno doočkovat. A řeč přišla i na případné přeočkování. Celá reportáž se zkrátka točila v jednom a tom samém kruhu.Kritika se snesla z úst Fridrichové ale nejen na neočkované jedince, ale také na premiéra Andreje Babiše a jeho přístup.Daná reportáž však vyzvala rozporuplné reakce.Reakce na sociální sítiLidé se k tématu začali vyjadřovat například pod příspěvkem Fridrichové na Twitteru. A hromadily se opravdu různorodé reakce.Někteří moderátorce připomínali, že by měla pamatovat i na to, že mezi námi „nejsou jen očkování a neočkovaní, ale i lidé, kteří získali protilátky i jinak než očkováním“. Dle uživatelů se totiž na tuto třetí skupinu osob rádo zapomíná, i když je v ČR opravdu velká.Jiní měli problém s označením epidemie neočkovaných.Další podotýkali, že dnes je už jasné, že už tady vždy bude někdo s covidem, stejně tak jako s chřipkou.Podle mnohých je tak srovnání mimo: „Takove srovnání nedělejte. Jde o různě velké skupiny. Co když bude 90 % očkovaných? Pak i při velké účinnosti vakcíny bude většina hospitalizovaných očkovaných. Statistika není občas intuitivní.“Jiní se pak zajímali o podrobnosti: „A jak to vypadá s věkem ? Děti? Dospělí? Důchodci? Pro mě docela zásadní otázka, jelikož pro děti mladších 12 let není vakcína.“Někteří ale byli doslova vytočeni a Fridrichové vzkazovali, ať začne přemýšlet: „Mozek, Noro, mozek zapoj.“„Na takovou lež může skočit leda tak zmanipulovaný jedinec. Činíte se, p. Fridrichová, ale ono je tu dost lidí, kteří sledují i jiné zdroje, a mají tudíž přehled o celé situaci. Co říkáte např. na Izrael, Španělsko aj.?“ poznamenal další uživatel.

macm Vystřelená hilzna. 4

Tomáš Zavadil pozitivní člověk nerovna se že je nemocny a za druhe 30000 mrtvych na 10 700 000 obyvatel neni žádna pandemie ane epidemie a jinak vždy bude někdo na covid v nemocnicich ad už je očkovany nebo ne nezapomenout na mutace vakciny na mutace nepomahaji to vime Izrael je přiklad i očkovany muže dostat covid a byt přenašeč a stejně očkovane nikdo netestuje jestli jsou pozitivní 0

