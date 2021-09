https://cz.sputniknews.com/20210920/jako-pres-kopirak-fiala-z-ods-slibuje-lidem-prekvapeni-neni-to-ale-jen-tak-15889610.html

Jako přes kopírák? Fiala z ODS slibuje lidem překvapení. Není to ale jen tak

Jako přes kopírák? Fiala z ODS slibuje lidem překvapení. Není to ale jen tak

Když dva dělají totéž, není to totéž. To by možná mohlo platit i nyní, v případě koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a premiéra Andreje Babiše (ANO). Vypadá... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-20T11:26+0200

2021-09-20T11:26+0200

2021-09-20T11:41+0200

česko

andrej babiš

koalice

prohlášení

ods

spolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/943/53/9435387_0:180:2000:1305_1920x0_80_0_0_aaf3744626dbbf7393588b4776853882.jpg

Připomeňme, že premiér Andrej Babiš letos v červenci zaujal širokou veřejnost svým tajemným sdělením, když na sociálních sítích prohlásil, že „zítra řekne pravdu“. Z těchto jeho slov se stala téměř zpráva měsíce a všude jí bylo plno. Lidé okamžitě začali přemýšlet a spekulovat, čeho by se tato pravda mohla týkat a co by na sebe Babiš mohl prozradit.Jen o pár hodin později se Babiš rozhodl promluvit a národu představil svou novou knihu plnou předvolebních slibů a mnohého dalšího. Lidi tedy svým prohlášením navnadil a podařilo se mu dosáhnout toho, čeho chtěl. Není tedy překvapením, že se hojně mluvilo nejen o jeho sdělení, ale i o jeho nové knize - o jakémsi druhém dílu obsáhlé volební brožury. Plán Babišovi tak skvěle zafungoval.A zřejmě se jeho počinem tentokrát inspirovala i koalice SPOLU, která se jej snaží tak trochu kopírovat. Přišla totiž s velmi podobným tajemným sdělením.U příspěvku byl zveřejněn také plakát s velkým nápisem: „Už za 24 hodin vám něco řekneme“. Přitom je zde uvedeno datum 20. září a čas 18:00.Reakce uživatelůA jak na toto sdělení reagovali uživatelé internetu? Mnoho z nich poukazovalo právě na jistou spojitost s Babišem.Další pak dodávali: „Chystáte taky knížku o ničem?“A ani jiní nebyli takovým záhadným sdělením potěšeni: „To je jak „já někam půjdu a někomu něco řeknu“… Báječná léta pod psa.“V komentářích se to pak následně začalo hemžit různými spekulacemi a lidé hádali, co by ODS mohlo prozradit.A hromadily se další otázky: „Že po volbách chcete vládnout s levicí? To už víme a proto nejdu volit.“Objevily se ale i zmínky o tom, že by „Babiš mohl jít do tepláků“ nebo že by se mohlo jednat o „coming out Jurečky“.„To je teda napínák. Asi zase další kravina…“ podotýkali další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Smutné je, že když by ANO šlo s nějakou koalicí do vlády, bude to jedině tato s ODS a ODS chce zrušení Benešových dekretů, omezovat mandatorní výdaje, chce zůstat v NATO a v EU. Imigranty asi také spíše toleruje. To nesmí Zeman dopustit. Raději mimořádné volby po nějaké době existence úřednické překlenovací vlády. Bude to složité.... a teď už já zkompromitovaný Kosmo Olin musím končit. Musím si dát dvojitou dávku cannabisu. 1

Daniel Horov .... prekvapenie?! Nežartujte! Nezisková organizácia vedená synom pána Fialy a financovaná zo štátneho rozpočtu ČR daňovými poplatníkmi vo výške 48 mil. českých korún na navodenie demokracie v Barme, za práva žien v Barme, atď. a podobne, už to nemôže byť prekvapením. Prekvapením môže podľa Vás byť len to, že pôvodný názov štátu znel Barma, neskôr bol zmenený na Mjanmarsko. A v projektoch stále svieti Barma, krajina zlata a buddhizmu! 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, koalice, prohlášení, ods, spolu