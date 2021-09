https://cz.sputniknews.com/20210920/lahodna-pochoutka-vime-jak-pripravit-brambory-v-troube-aby-chutnaly-jako-od-taboraku-15891850.html

Lahodná pochoutka! Víme, jak připravit brambory v troubě, aby chutnaly jako od táboráku

Člověk někdy dostane chuť na typické jídlo z polní kuchyně. Ne vždy má však možnost vydat se do přírody si ho uvařit. Takovým typickým příkladem jsou třeba...

2021-09-20T13:02+0200

V dnešní době je už tolik možností, že člověk ani nemusí vytáhnout paty z domu, aby si připravil jídlo jako z táboráku. Můžete si ho totiž připravitve své domácí troubě. A i přesto se chuť brambor ve slupce z trouby nebudenijak lišitod těch brambor, kteréjste si jako děti kdysipřipravovali venkuna ohni.Poté, co vyzkoušíte tento recept, věřte, že budou chutnat přesně tak, jako byste je právě vytáhli z popela. A co budete potřebovat?1. Jako první si připravte směs soli a pšeničné mouky v poměru 1:3.2. Následně tuto směs dejte do sáčku s bramborami a promíchejte. Berte ale v potaz, že je lepší vybrat si brambory zhruba stejné velikosti.3. Vše pečte v troubě zhruba hodinu při 180°C. Když brambory vyndáte z trouby, budou pokryty šedým „popelem“ a budou nejen svým vzhledem, ale také chutí, připomínat brambory z ohně. Nezapomínejte na to, že ale brambory musíte péct v alobalu.Za zmínku stojí i to, že byste neměli přidávat do brambor žádné koření, protože pravé brambory na loupačku se jí ještě horké, a to bez jakéhokoli koření a omáček. Pokud je ale přece jen chcete nějak vylepšit a ozvláštnit, můžete je podávat s koprem a máslem.A co maso?Pokud nechcete jíst brambory samotné, můžete je podávat jako přílohu k hlavnímu chodu. Zde se pak nabízí spousta možností, co k nim zvolit.Za dobrou volbu se považují například kuřecí prsa. Myslete ale na to, že by kuřecí prsíčka nikdy neměla být připravována bez marinády. Nejdříve je musíme dát do slaného roztoku s kořením a poté naložit.Jak to správně udělat? Prsíčka povaříme několik minut v osolené vodě. Poté umístíme ochlazené kuře na 3 hodiny do ledničky. Během této doby kuře změkne. Dále musíme udělat marinádu. Mléčná nebo kefírová marináda dodá kuřecímu masu vláčnost. Je dobré přidat vinný ocet, smetanu, zakysanou smetanu - podle vašeho výběru.Existuje mnoho možností přípravu marinády. Hlavní věc je správně připravit kuřecí prsíčka ke smažení nebo pečení, aby nebyla suchá. Nejčastěji je smažíme na pánvi a poradíme vám, jak je nepřesušit. Nejdůležitější je nesmažit je příliš dlouho. Kuře je třeba smažit 3–4 minuty z každé strany na vysoké teplotě a poté dalších 6–8 minut na mírném ohni.

