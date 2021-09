https://cz.sputniknews.com/20210920/lzi-kolem-vrbetic-me-pripravily-o-podporu-stezuje-si-hamacek-koudelku-podporim-15895486.html

Lži kolem Vrbětic mě připravily o podporu, stěžuje si Hamáček. Koudelku podpořím

Lži kolem Vrbětic mě připravily o podporu, stěžuje si Hamáček. Koudelku podpořím

Splnil jsem sen odborníků a politiků, tvrdí šéf ČSSD Jan Hamáček o vyhoštění ruských diplomatů. Přesto ho podle něj kauza kolem Vrbětic stála podporu... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-20T15:57+0200

2021-09-20T15:57+0200

2021-09-20T15:57+0200

kauza vrbětice

česká republika

jan hamáček

čssd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/13474826_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fca06429f6a6474fdc4d942a2acbf87.jpg

Volby se neúprosně blíží a sociální demokracie zápasí o vstup do sněmovny. Její šéf, místopředseda vlády Jan Hamáček je přesvědčený, že podstatný podíl na propadu preferencí sehrály nepravdivé informace Janka Kroupy o údajném výměnném obchodě, který chtěl Hamáček v Moskvě provést.Nicméně v rozhovoru již nezopakoval svou předešlou verzi o tom, že naplánovaná cesta do Moskvy před zveřejněním informací o výbuších ve vrbětických skladech v roce 2014 byla „kamufláž“. Na dotaz novináře, zda byla chyba plánovat cestu do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V, odpověděl, že „po bitvě je každý generál“ a že se mu jako jedinému podařilo zbavit Česko ruských agentů.Připomněl, že kvůli reportáži redaktora serveru Seznam Zprávy Janka Kroupy, který o výměnném obchodě psal, se obrátil na soud.Připomeňme, že 15. dubna podle informací Seznam Zpráv na schůzce Hamáček mluvil o plánu vyměnit v Moskvě ututlání údajné ruské účasti na vrbětických explozích za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a summit prezidentů Ruska a USA Vladimira Putina a Joe Bidena. Schůzky se kromě Hamáčka účastnili velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědky) Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní ředitel Jan Švejdar. Později před koncem schůzky dorazil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.O plánované cestě do Moskvy, kterou Hamáček avizoval dříve na Twitteru, později tvrdil, že to byla kamufláž, jak dostat nenápadně velvyslance Pivoňku z Moskvy do Prahy.V rozhovoru Hamáček nyní tvrdí, že se případných nahrávek, které podle Kroupy mohou dosvědčit jeho verzi, nebojí.Kromě toho Hamáček zdůraznil, že šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka má jeho důvěru a případné prodloužení jeho mandátu podpoří.Kauza Vrbětice poslala česko-ruské vztahy na bod mrazu. Premiér Andrej Babiš (ANO) i Jan Hamáček původně chtěli odtajnit dokument BIS o zjištěních ohledně zapojení ruských agentů GRU do výbuchů v muničním skladu.Později ale z odtajnění sešlo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210915/ziska-cesko-konkretni-dukazy-v-kauze-vrbetice-vysetrovatele-provedou-nove-analyzy-ostatku-zemrelych-15848236.html

https://cz.sputniknews.com/20210805/zapad-to-pochopi-jako-pomstu-rusu-za-vrbetice-sobotka-okomentoval-sance-koudelky-setrvat-ve-funkci-15395716.html

Zdeněk Krátký Socani jsou pod 5% a Hamáček, jako politik bez budoucna. Pro nás - světlejší zítřky. 😊 216

Karel Adam A Honzík se ještě diví proč ho nemají rádi,,,,, Desatero Božích přikázání ho dohnalo. 103

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, jan hamáček, čssd