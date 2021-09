https://cz.sputniknews.com/20210920/na-belorusko-polske-hranici-byla-nalezena-tela-ctyr-mrtvych-migrantu-15889453.html

Na bělorusko-polské hranici byla nalezená těla čtyř mrtvých migrantů

Na bělorusko-polské hranici byla nalezená těla čtyř mrtvých migrantů

Polská pohraniční stráž včera v pohraniční oblasti s Běloruskem nalezla tří mrtvá těla migrantů, kteří se původně pokoušeli o nelegální překročení... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

„V neděli byla v příhraničí s Běloruskem nalezena na třech různých místech těla tří osob. Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o nelegální migranty,“ uvedla mluvčí polských pohraničníků Anna Michalská.„Mělo by být prozkoumáno možné spojení výše uvedených dramatických událostí s provokativními akcemi, které se odehrávají na naší východní hranici k dnešnímu dni,“ reagoval polský premiér Mateusz Morawiecki na Facebooku.Michalská v této souvislosti informuje, že policie od začátku září zadržela přes 3 800 osob, jež se snažily nelegálně překročit hranici s Běloruskem. Jen za tuto sobotu jich bylo 320. Polský prezident Andrzej Duda vyhlásil na začátku září v pásmu přiléhajícímu k hranicím s Běloruskem výjimečný stav, který umožnil zvýšit kontrolu hranice.Pohraničníci z Běloruska na své straně v oblasti Grodno také našli tělo mrtvé migrantky. Vyšetřovací výbor Běloruska oznámil, že se nyní zjišťují okolnosti úmrtí.„Poblíž místa nálezu, na kontrolním a sledovacím pásmu na polském území, byly zaznamenány zřetelné známky vláčení těla z Polska do Běloruské republiky,“ dodává se.Vlna nelegální migrace přes BěloruskoV květnu běloruský prezident Alexandr Lukašenko reagoval na tvrdší západní sankce sdělením, že Minsk již nebude bránit uprchlíkům v přesunu do zemí EU.Litva, Lotyšsko a Polsko tak v poslední době informují o nárůstu počtu nelegálních migrantů zadržených na hranicích s Běloruskem. V souvislosti s tímto problémem Litva na začátku července vyhlásila mimořádný stav na státní úrovni a také začala stavět zeď. Lotyšské úřady zavedly mimořádnou situaci do 10. listopadu, a to kvůli přílivu nelegálních migrantů. V Polsku ohlásili stavbu plotu na hranici s Běloruskem. Země zároveň obviňují Minsk z hybridního útoku.Nicméně předseda parlamentního výboru pro mezinárodní vztahy Andrej Savynych v rozhovoru pro ruský deník Izvestija poukázal na to, že je jeho republika v otázce migrace tranzitní zemí a že tok nelegálních přistěhovalců, který je pozorován v poslední době, vznikl mimo jiné kvůli akcím kolektivního Západu.

