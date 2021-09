https://cz.sputniknews.com/20210920/oblibenec-rodiny-co-je-znamo-o-okolnostech-masakru-na-univerzite-v-permu-15899619.html

„Oblíbenec rodiny." Co je známo o okolnostech masakru na univerzitě v Permu?

„Oblíbenec rodiny.“ Co je známo o okolnostech masakru na univerzitě v Permu?

Šest mrtvých a desítky zraněných. Obětí dnešní střelby na univerzitě v ruském městě Perm mohlo být mnohem více, kdyby 18letého pachatele nezastavil cílenými... 20.09.2021

Co je vůbec známo o útočníkovi? O studentu Permské univerzity navštěvujícím první ročník právnické fakulty se specializací na kriminalistiku mluví spolužáci jako o člověku, který se neúčastní akcí pro prváky a často nechodí na vyučování.Podle obyvatele Permu Olega K. (jméno bylo na jeho žádost změněno) byl podezřelý vychován v zajištěné a dobré rodině, ve které byl jediným dítětem.Jeho mlčenlivosti a izolovanosti si všímali i spolužáci ze školy. „Tichý, často chodil sám. Celkově se k němu chovali normálně, nikdo mu neublížil. Účastnil se školního života. Do kolektivu se mohl zapojit bez jakýchkoli problémů,“ vzpomíná Anton (jméno nezletilého bylo změněno).Zhruba hodinu před útokem mladík zveřejnil na sociálních sítích příspěvek, ve kterém říká, že svůj zločin plánoval již od desáté třídy a již tehdy začal šetřit kapesné na zbraně.Jak bylo později zjištěno, útočník zahájil střelbu z lovecké pušky hned, jakmile překročil práh univerzity. Studenti a učitelé se po zaslechnutí střelby zabarikádovali ve svých třídách a kancelářích. Mnozí vyskočili z oken.Důstojníci dopravní policie, Konstantin Kalinin a jeho kolega nadporučík Vladimir Makarov, dorazili na místo neštěstí jako první z příslušníků ozbrojených sil, protože náhodou uviděli panický útěk studentů z univerzity. Makarov proto začal organizovat evakuaci a Kalinin, aniž by čekal na posily, vytáhl z pouzdra služební pistoli a vstoupil do budovy. Tam poměrně brzy potkal neznámého člověka s puškou v ruce, který sestupoval z druhého patra. „Křičel jsem na něj: ,Zahoď zbraň!’ Mladík pak na mě namířil zbraň a vystřelil,“ vypráví Kalinin.Kalinin několika odvetnými výstřely zneškodnil útočníka, vzal mu zbraň, nůž, náboje a poskytl první pomoc. Pachatele pak se zraněním hrudníku a nohou převezli do nemocnice. Lékaři nyní bojují o jeho život, pachatel se nachází ve vážném stavu.Vyšetřovatelé zjišťují motivy činu. Generálmajor FSB ve výslužbě Alexandr Michajlov se domnívá, že student byl ve stavu hluboké psychózy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Zlí lidé a teroristé se najdou všude bohužel. Upřímnou soustrast pozůstalým a chválím našeho prezidenta Zemana za jeho kondolaci !!! 2

Ωmega.. . Bludný jazci apokalipsi sú všade plošne po planéte .ako Brejvik sú nasladkom a indikatorom talaku na planetarnú spoločnosť ,len predzvesť blizkej globalnej búducnosti ,ale ta škola je veľmi pekná ,niet slov nad strašným činom žiaka spolužiaka .také skutky dokaže len zlo zlo dokonale . 0

rusko

perm

