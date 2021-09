https://cz.sputniknews.com/20210920/pamfilovova-konecne-vysledky-voleb-v-rf-budou-vyhlaseny-v-patek-uz-ted-ale-vidime-vazne-zmeny-15897479.html

Pamfilovová: Konečné výsledky voleb v RF budou vyhlášeny v pátek. Už teď ale vidíme vážné změny

Pamfilovová: Konečné výsledky voleb v RF budou vyhlášeny v pátek. Už teď ale vidíme vážné změny

Konečné výsledky hlasování ve volbách do Státní dumy RF budou vyhlášeny v pátek, uvedla předsedkyně Ústřední volební komise Ella Pamfilovová. Předběžné... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

„Zatím nikomu negratuluji, dokud oficiálně nespočítáme konečné výsledky hlasování,“ řekla Pamfilovová.Volební účast letos podle ní činila 50,3 %. Na rozdíl od předchozích voleb do Státní dumy se tentokrát jedná o významný posun, neboť se do parlamentu dostane více stran než dříve.Ústřední volební komise dříve zveřejnila výsledky zpracování 99,84 procent hlasovacích lístků. S 49,83 % hlasy vede Jednotné Rusko, druhé místo získala Komunistická strana (18,94 %), na třetí příčce je Liberálně-demokratická strana se 7,52 %. Pětiprocentní bariéru se podařilo překonat také stranám Spravedlivé Rusko - Za spravedlnost (7,47 %) a Noví lidé (5,33 %).Jednotné Rusko si podle předběžných výsledků udržuje prvenství ve 199 jednomandátových obvodech. Komunistické straně se podařilo prosadit v devíti obvodech a Spravedlivému Rusku - Za spravedlnost v osmi. Z Liberálně demokratické strany, Rodiny, Občanské platformy a Strany růstu se do Státní dumy dostane předběžně jeden zástupce z jednomandátových obvodů.Hlasování ve volbách do Státní dumy probíhalo od 17. do 19. září. O poslanecká místa bojovalo 14 politických stran. Státní duma je volena na pětileté funkční období podle smíšeného volebního systému: 225 poslanců je voleno podle stranických seznamů, dalších 225 z jednomandátových obvodů v jednom kole.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

