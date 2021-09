https://cz.sputniknews.com/20210920/podle-snemovni-komise-urady-pri-reseni-katastrofy-na-becve-chybovaly-15892324.html

Podle sněmovní komise úřady při řešení katastrofy na Bečvě chybovaly

Sněmovní komise dnes zkritizovala postup při odběru a analýze vzorků vody a ryb po loňské ekologické katastrofě. Poslanci uvedli, že byly nedostatečně... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-20T12:22+0200

2021-09-20T12:22+0200

2021-09-20T12:22+0200

Členové komise své výsledky uvedli v závěrečné zprávě. Loňská otrava poničila biotop na čtyřiceti kilometrech řeky.Komise došla k závěru, že například v den havárie udělal chybu pracovník Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Brno, který obdržel informaci od olomouckého kolegy, na místo havárie se však nevydal.Na místo nevyjel přesto, že měl informace o havárii většího rozsahu s úhynem ryb a pravděpodobný původce znečištění byl v jeho místní příslušnosti.Sněmovní komise zkritizovala také odběr vzorků, který nebyl dostatečně koordinován. V den havárie došlo k odebrání pouze jednoho vzorku, nikoliv však z potenciálně rizikových výustí. Problematické bylo také bezprostřední vyhodnocení vzorků.Komise také doporučila inventarizaci a digitalizaci kanalizačních systémů, zvýšení pokut nebo preciznější metodické pokyny.Ekologická katastrofaK úniku jedovatých látek do řeky Bečvy došlo v loňském roce 20. září. Odborníci uvedli, že došlo k vážnému poškození biotopu a všech organizmů, které jsou životně vázány na vodu, a to přibližně na 40 kilometrech toku řeky v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.Vodohospodáři po vypuknutí aktivní fáze katastrofy několikrát zvýšili odtok vody z nedaleké nádrže Bystřička, aby měla řeka vyšší průtok a látka se ve vodě co nejvíce naředila. Podle svědků přitom byl na místě cítit zápach chloru. Prakticky celá rybí osádka uhynula.Sněmovní vyšetřovací komise zřízená kvůli ekologické katastrofě na řece Bečvě si ve Zlíně v březnu vyslechla prvních šest svědků. Řeka nemusela být otrávená kyanidem.Neodpovídá prý tomu stav uhynulých ryb. Ryb, které se staly obětí otrávené vody, přitom bylo více než 40 tun.Rok po ekologické havárii se do Bečvy vracejí ryby. Rybářům se do řeky podařilo navrátit tuny ryb. Zarybňování bude probíhat i v dalších letech, rychlost však komplikuje nedostatek proudních ryb.Předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián pro ČTK okomentoval aktuální situaci v Bečvě. Podle něj by obnova řeky mohla nakonec trvat kratší dobu, než se očekávalo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kmet No jo, ve sněmovní komisi sedí opravdoví odborníci na všechno, hlavně přes na zvyšování vlastních platů. 0

1

