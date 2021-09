https://cz.sputniknews.com/20210920/polsko-ma-platit-denni-pokutu-pul-milionu-eur-za-vse-muze-nezastaveni-tezby-v-dole-turow-15896241.html

Polsko má platit denní pokutu půl milionu eur. Za vše může nezastavení těžby v dole Turów

Tvrdohlavý postoj Polska v otázce těžby v dolu Turów se začíná nevyplácet. Podle nejnovějších informací totiž Soudní dvůr EU uložil evropské zemi pokutu ve... 20.09.2021

Spor týkající se dolu Turów zatím nemá konce. I tak v něm ale došlo k zásadním změnám, které budou důležité hlavně pro Polsko.Připomeňme, že Česko se proti dolu vyhranilo hlavně proto, žese obává zejména vlivu těžby v něm na podzemní vodu v přilehlých obcích. Zároveň Češi kritizují netransparentní postup polských úřadů v přijetí koncese na rozšíření dolu.ČR v září 2020 podala stížnost na postup polských úřadů k Evropské komisi, která dala zemi částečně za pravdu, jelikož se domnívala, že Polsko porušilo unijní legislativu. A i když se ČR snažilo s Polskem o dohodu, věci nešly dle představ. Spor tak dále postupně eskaloval a následovaly další žádosti ze strany ČR.Dnes vyšlo najevo, že Soudní dvůr EU žádosti Česka opět vyhověl, byť Polsku uložil pokutu o řád nižší, ve výši v přepočtu 13 milionů korun. Uvádí se, že takovou částku má Polsko platit do unijní kasy za každý den, počínaje dneškem, do té doby, než splní předběžné opatření soudu a těžbu v dole zastaví.Případ dolu TurówPřipomeňme, že české úřady podaly v únoru letošního roku žalobu k soudu proti rozšiřování dolu. V květnu evropský soud Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré důlní práce u českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki však odmítl toto nařízení respektovat, a to z toho důvodu, že by to mělo pro jeho zemi velmi negativní následky.Česká republika proto požádala Soudní dvůr EU, aby Polsku udělil pokutu pět milionů eur (přibližně 127,3 milionů korun) za každý den, během něhož bude pokračovat těžba. Hovoří se také o kompenzacích, kdy chce Česko po Polsku 40 až 50 milionů eur (1,02 miliardy korun až 1,27 miliardy korun), a to na vybudování náhradních zdrojů pitné vody v dotčených oblastech. Polsko dostalo lhůtu do 22. června, aby se k návrhu pokuty vyjádřilo.Dne 14. června Česká republika zaslala Polsku návrh mezivládní dohody, o níž měly jednat expertní skupiny obou zemí. Dohoda by měla kromě jiného obsahovat povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka.Český ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil na to, že smlouva neobsahuje pouze finanční kompenzace. Kromě konkrétní částky jde také o zajištění funkčnosti stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku vody z českého území, a také o stavbu zemního valu, který by měl minimalizovat zvyšování prašnosti a hluku.Důl Turów je hnědouhelný lom, který se nachází v jihozápadním cípu Polska), v těsném sousedství německého města Žitava a cca 15 km od Liberce. Má rozlohu 28 čtverečních kilometrů a hloubku 225 metrů. Celková délka pásových zařízení činí 79 km. Kromě uhlí se v dole těží i kamenivo, hlíny a jíly pro keramický a chemický průmysl.Nicméně, polská mláda mezitím vdubnu 2021 povolilatěžbu aždo konce roku 2044. Plánuje se rozšíření dolu až na 30 kilometrů čtverečních a těžba až do hloubky 330 metrů. S tímto krokem nesouhlasila řada českých obcí u hranic s Polskem, ani české ministerstvo životního prostředí. V květnu byl navíc spuštěn nový blok elektrárny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

