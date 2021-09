https://cz.sputniknews.com/20210920/potravinarska-inspekce-varuje-polska-nemlecna-kase-hami-se-salmonelou-dorazila-na-cesky-trh-15899458.html

Potravinářská inspekce varuje: polská nemléčná kaše Hami se salmonelou dorazila na český trh

Státní zemědělská potravinářská inspekce (SZPI) varuje, že na český trh se dostala nemléčná rýžová kaše značky Hami, která může obsahovat bakterii Salmonella... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

Kaši vyrábí polská společnost Nutricia. Konkrétně se jedná o šarži s datem minimální trvanlivosti do 20. dubna 2022, balení má hmotnost 170 gramů. Inspekce varuje před konzumací této rýžové kaše.SZPI stejně jako její slovenští kolegové vložila dodatečnou informaci do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, čímž bude umožněno došetření a přijetí opatření v zemi, odkud potravina pochází.Není to jediný závadný produkt, který byl dovezen do Čech z Polska. V srpnu to byla zmrzlina Milka obsahující karcinogeny.Vadné výrobky pocházely od firmy Froneri Ice Cream. V České republice je prodávaly různé firmy. Inspekce nařídila stažení těchto produktů.Šlo celkem o 250 tisíc samostatných nanuků, 15 tisíc balení multipack po šesti a osmi kusech a přibližně 37 tisíc balení zmrzliny ve vaničkách o objemu 480 mililitrů. Data spotřeby u závadných šarží se pohybovala mezi rokem 2022 a květnem 2023.Jednalo se konkrétně o tyto výrobky: Milka mini kornout vanilka čokoláda 8×25 ml (multipack), Milka mini zmrzlina vanilka čokoláda 6x50ml (multipack), Milka čokoláda oříšek 100 ml, Milka caramel crunch 100 ml, Milka čokoláda a vanilka 100 ml a Milka zmrzlina čokoláda vanilka kelímek 480 ml.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

