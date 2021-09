https://cz.sputniknews.com/20210920/pozorovatel-z-francie-informoval-o-velkem-mnozstvi-dezinformaci-na-zapade-o-volbach-do-statni-dumy-15893944.html

Pozorovatel z Francie informoval o velkém množství dezinformací na Západě o volbách do Státní dumy

Pozorovatel z Francie informoval o velkém množství dezinformací na Západě o volbách do Státní dumy

Dezinformací o volbách v Rusku je na Západě tolik, že to vzbuzuje obavy, řekl 20. září pozorovatel z Francie, poslanec Národního shromáždění Jérome Lambert. 20.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-20T14:17+0200

2021-09-20T14:17+0200

2021-09-20T14:17+0200

svět

rusko

volby

státní duma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/15894053_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_23b6456140edcf056b9063f895256ff4.jpg

Lambert zdůraznil, že se dají kritizovat různé politické procesy, není však přípustné vyprávět báchorky. Podle jeho slov dochází na Západě k manipulacím anebo k pokusům o manipulování veřejným míněním.18. září poslanec Bavorského zemského sněmu Berlína Gunnar Lindemann prohlásil, že není možné dokázat EU spravedlivost hlasování v Rusku, protože unie nechce akceptovat důkazy.Podle poslance z Bosny a Hercegoviny, pozorovatele na ruských volbách Srdjana Macalika, chce Evropská unie prostě zpochybnit legitimitu ruského parlamentu. Je to otázka zahraniční politiky EU a nikoli lidského práva na spravedlivé a průhledné volby, poznamenal Macalik.Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku 16. září schválil zprávu litevského poslance Andrjuse Kubiljuse s výzvou k úřadům EU ohledně revize vtahů s Ruskem. Ve zprávě se poukazuje na to, že EU musí čelit hrozbě její bezpečnosti, bojovat se zasahováním RF do záležitostí unie, vést částečný dialog s Kremlem a také „podporovat demokratickou společnost“.V dokumentu se rovněž praví, že země EU „mají být připravené neuznat výsledky voleb do Stání dumy RF“.V roce 2021 se volby do Státní dumy konaly poprvé v novém, třídenním formátu. 19. září byl hlavní den hlasování, 17. a 18. září dodatečný. V sedmi regionech země se dalo hlasovat jak online, tak osobně ve volební místnosti.Možnost elektronického hlasování měli obyvatelé Moskvy, Murmanské, Kurské, Nižněnovgorodské, Rostovské a Jaroslavské oblasti a také Sevastopolu.Současně s volbami do Státní dumy probíhaly přímé volby hlav devíti ruských subjektů (ve třech dalších budou nejvyšší a

https://cz.sputniknews.com/20210919/predsedkyne-ruske-volebni-komise-vice-nez-85-tisice-hlasovacich-listku-bylo-prohlaseno-za-neplatne-15886998.html

Svetý Adonis Dezinformace o Ruských volbách? Volby do Dumy jsou na Západě každému u prdele...každý věděl předem jak dopadnou a jak si je Putinova věrchuška naplánovala. Volební komisaři dostávali školení o 42-45 procent pro Putinovu stranu, nakonec byli Putinovi poskoci horlivější a Jednotné Rusko dostalo skoro 50 procent. Zajímavé byly tyto volby jen ještě větším a směšnějším počtem různých podvodů a manipulací a absolutním vyloučením veškeré opozice 532

Svetý Adonis Je fakt, že po těch dlouhých letech vlády se Putinovci nemusí snažit až tak podvádět a lhát. Za ty roky dokonale uchopili politickou moc a přizpůsobili svým potřebám. Naprosto eliminovali opozici různými zákony ve všech oblastech, všichni nepohodlní jsou označeni jako nepřátelští agenti, opoziční politici zavražděni, nebo uvězněni, bezpečnostní složky zmnohonásobeny.....to se pak vyhrávají volby. 198

9

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, volby, státní duma