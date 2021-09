https://cz.sputniknews.com/20210920/predsedkyne-rady-federace-nevyloucila-sankce-vuci-zemim-z-nichz-pochazely-utoky-na-volby-15888138.html

Předsedkyně Rady federace nevyloučila sankce vůči zemím, z nichž pocházely útoky na volby

Předsedkyně Rady federace nevyloučila sankce vůči zemím, z nichž pocházely útoky na volby

Předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková uvedla, že Rusko požádá o vyšetřování ty země, z jejichž území byly prováděny kybernetické útoky na ruský... 20.09.2021, Sputnik Česká republika

„Značně stoupl počet hackerských útoků. Je jasné, odkud to pochází. Přirozeně požádáme po volbách, ať to řeší,“ řekla Matvijenková v pořadu televizního kanálu Rossija 1.Silný ruský právní systém mu umožnil účinně bojovat proti pokusům zasahovat do voleb do Státní dumy, přestože počet těchto pokusů byl bezprecedentní, prohlásila předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenková.Během tří dnů - 17., 18. a 19. září - volili obyvatelé regionu dva poslance Státní dumy, 40 poslanců Kaliningradské oblastní dumy a 125 poslanců okresních rad v osmi subjektech včetně Kaliningradu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko, volby, valentina matvijenková, rada federace